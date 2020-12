Samedi, les dernières allocations de chômage incluses dans la loi CARES en mars ont expiré, sans nouvelle facture de chèque de relance pour les remplacer. Le président Donald Trump n’a toujours pas signé le nouveau projet de loi de relance alors que la pandémie de coronavirus et la récession économique qui en résulte s’aggravent. Sans un remplaçant pour les programmes perdus ce week-end, de nombreux Américains sont plus vulnérables que jamais à la ruine financière.

Le Congrès américain a adopté un plan de relance de 900 milliards de dollars la semaine dernière après sept mois de négociations, seulement pour que Trump le conteste au dernier moment. Le président retarde maintenant le projet de loi et il pourra peut-être l’annuler complètement, alors même que les Américains sont plus désespérés que jamais. Selon un rapport de Business Insider, deux programmes fédéraux de chômage ont expiré samedi à minuit – le Pandemic Unemployment Assistance, qui est destiné aux travailleurs à la demande et aux pigistes, et le Pandemic Emergency Unemployment Compensation, qui est destiné aux personnes qui ont épuisé les prestations de l’État.

En plus de cela, le retard de Trump a effectivement réduit d’une semaine les allocations de chômage incluses dans le projet de loi de 900 milliards de dollars. Le paquet offre 300 $ par semaine en amélioration fédérale aux chèques de chômage normaux, mais il expire à la mi-mars. En suspendant les négociations pendant une autre semaine, Trump a enlevé ces 300 dollars aux travailleurs.

Trump affirme qu’il attend un autre vote à la Chambre des représentants lundi, lorsque les législateurs feront un retour d’urgence à Washington, DC dans l’espoir de transformer le chèque de relance de 600 $ en un paiement de 2000 $. Cependant, les républicains se moquent de cette somme depuis mai et l’administration Trump a contribué à l’élaboration de ce nouveau compromis.Il n’est donc pas clair pourquoi le président bouleverse le processus avec ses demandes de dernière minute.

“Je veux simplement gagner 2 000 $ à nos gens formidables, plutôt que les maigres 600 $ qui sont maintenant dans la facture. Aussi, arrêtez les milliards de dollars en ‘porc'”, a tweeté Trump samedi matin.

Le projet de loi de relance a été adopté à la Chambre et au Sénat des États-Unis contre toute attente, mais Trump devient un obstacle inattendu. S’il opposait son veto au projet de loi, le Congrès aurait le temps d’annuler le veto avec une majorité écrasante. Cependant, s’il l’ignore pendant 10 jours, il pourrait échouer sur un “veto de poche”, selon un rapport de The Hill. Cela laisserait le peuple américain sans aide jusqu’à au moins fin janvier, lorsque le président élu Joe Biden prendra ses fonctions.