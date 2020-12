T

Aujourd’hui, l’industrie automobile classique a mis en évidence sa contribution majeure à l’économie britannique alors que la musique d’ambiance du gouvernement se tourne fermement contre le moteur à combustion interne.

Les chiffres du cabinet de conseil en économie du Center for Economics and Business Research ont montré que les fanatiques de voitures classiques et patrimoniales sont à l’origine d’un secteur deux fois plus grand que l’industrie du whisky écossais et similaire aux industries des arts et des ports.

Le nouvel engagement du gouvernement de mettre fin aux ventes de voitures à essence et diesel d’ici 2030 a déclenché l’alarme parmi les passionnés qui craignent que le sens de la marche ne voie leurs véhicules historiques et classiques souffrir de taxes punitives ou même d’une pénurie d’essence.

Le CEBR a été chargé d’établir les références économiques de l’industrie par HERO-ERA, l’association professionnelle de l’industrie, et a constaté que, contrairement aux croyances, le bug des voitures classiques entraîne en fait moins d’émissions de CO2 que de nombreux autres passe-temps et passe-temps.

Les voitures classiques ne parcourent en moyenne que 1 200 miles par an, produisant en moyenne 563 kg d’émissions de CO2. Cela représente environ la moitié des émissions liées à l’utilisation d’un ordinateur ou d’un mobile ou à une semaine de vacances en Méditerranée. dit le CEBR.

Doug McWilliams, chef du CEBR et pilote de Bentley de 1958, a déclaré: «Le conducteur moyen dépense 8 000 £ par an pour ses voitures classiques, dont 4 500 £ dans un garage. Vous pouvez dire que nous sommes fous de faire cela, mais cela crée énormément d’emplois et d’argent pour l’économie.

Le chiffre d’affaires annuel de l’industrie est d’environ 18,3 milliards de livres sterling, a constaté le CEBR, alors qu’il emploie quelque 113 000 personnes, ce qui est similaire à celui des ports britanniques.

Tony Jardine de HERO-ERA, fraîchement sorti d’une voiture dans sa Mini Cooper de 1965, a déclaré: «Nous voulons montrer au monde que nous ne sommes pas qu’une industrie de niche. Nous créons beaucoup d’activité économique, d’emplois et d’apprentissage. »

Les emplois dans les garages de véhicules classiques et historiques ont tendance à être qualifiés et à attirer des salaires plus élevés que d’autres secteurs comparables, ainsi que la satisfaction au travail dans les 8% des professions les plus riches au Royaume-Uni, selon le rapport.

Cependant, Jardine a déclaré qu’il craignait que les apprentis ne soient plus attirés par l’industrie si le gouvernement ne l’isolait pas de la pression plus large sur les voitures modernes à essence et diesel.

«Lorsque le plan du gouvernement pour 2030 a été annoncé, les parents d’apprentis ont téléphoné pour dire:« Que va faire mon fils ou ma fille maintenant? Cela a un effet sur les gens qui cherchent à entrer dans l’industrie en ce moment. “

Le CEBR a constaté que l’industrie avait également réussi à embaucher d’anciens contrevenants, pour lesquels les taux de récidive étaient bien inférieurs à ceux des autres métiers.

L’industrie britannique des voitures classiques faisait l’envie de l’Europe, a-t-il déclaré. «Même les Italiens me disent: ‘Nous n’avons rien de comparable à ce que vous avez en Angleterre.’»