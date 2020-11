Le couple et son fils Archie marqueront l’occasion avec des millions d’autres Américains, à la fin d’une longue année de défis et de séparation d’avec leurs proches.

Le président sortant Donald Trump a lancé ses propres célébrations avec une partie de golf dans son club de golf de Virginie, alors que sa fureur face aux résultats des élections fait rage.

Meghan révèle un chagrin de fausse couche

Dans la perspective de temps plus heureux, une source a déclaré que les deux hommes «vont dîner tranquillement à la maison et ont hâte de célébrer leur premier Thanksgiving américain aux États-Unis en tant que famille.

«Ils prévoient de déguster un repas fait maison avec des plats traditionnels de Thanksgiving, y compris des recettes à base de légumes frais de leur jardin.»

Cela signifie qu’ils sont susceptibles de s’asseoir dans leur manoir de 11 millions de livres sterling à Santa Barbara et de savourer un festin de dinde rôtie, de farce, de purée de pommes de terre, de sauce, de haricots verts, de maïs, de sauce aux canneberges et de tarte à la citrouille.

De l’autre côté du pays, M. Trump a été aperçu en train de profiter d’une partie de son sport préféré, tout en lançant une série de tweets se plaignant de sa défaite face à Joe Biden.

«Je viens de voir les tableaux de vote. Il n’y a aucun moyen que Biden ait obtenu 80 000 000 de votes !!! C’était une ÉLECTION 100% RIGGED », a-t-il écrit dans un message qui a été rapidement signalé par Twitter comme contenant une« réclamation contestée ».

Le président a catégoriquement refusé de concéder l’élection à son rival démocratique alors même que les responsables électoraux des États de tous les coins de l’Amérique ont déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée.

Donald Trump a profité d’une ronde matinale de golf avant de rentrer à Washington DC pour des célébrations officielles

Pendant ce temps, à travers le pays, des millions de personnes ont pris le ciel et les routes avant Thanksgiving, malgré les responsables de la santé et les dirigeants locaux exhortant le public à rester chez eux.

Alors que le nombre d’Américains voyageant par avion au cours des derniers jours a considérablement diminué par rapport à la même période de l’année dernière, beaucoup ont poursuivi leurs projets de vacances alors que les cas de coronavirus et les décès continuent d’augmenter dans tout le pays.

Certains étaient fatigués de plus de huit mois de distanciation sociale et déterminés à passer du temps avec leurs proches.

«Je pense qu’avec les vacances et tout, c’est tellement important en ce moment, surtout parce que les gens sont tellement déçus à cause de toute la pandémie», a déclaré Cassidy Zerkle, 25 ans, qui s’est envolée pour Kansas City, Missouri, pour rendre visite à sa famille pendant ce qui est traditionnellement l’une des périodes de voyage les plus fréquentées de l’année.

Elle a apporté des collations et son propre désinfectant pour les mains et a dit que le vol était à moitié plein.

Les États-Unis ont enregistré plus de 12,7 millions d’infections à coronavirus et plus de 262 000 décès.

Plus de 88 000 personnes aux États-Unis, un niveau record, se trouvaient à l’hôpital avec Covid-19 mardi, poussant le système de santé dans de nombreux endroits au point de rupture.

De nouveaux cas de virus ont établi des records, grimpant à une moyenne de plus de 174 000 par jour. Alors que les décès ont grimpé à plus de 1600 par jour – le chiffre le plus élevé depuis mai.

Des millions d’Américains ont voyagé pour rendre visite à leurs proches pendant la période des vacances

Les Centers for Disease Control and Prevention et les autorités étatiques et locales ont supplié les gens de ne pas voyager et les ont exhortés à maintenir les célébrations de Thanksgiving à une petite échelle.

«Cela garantira que votre famille élargie sera là pour célébrer Noël et pour célébrer les fêtes de fin d’année prochaine», a déclaré le gouverneur du Kentucky Andy Beshear.

Entre 900 000 et 1 million de personnes par jour ont franchi les points de contrôle des aéroports américains de vendredi à mercredi, soit une baisse d’environ 60% par rapport à la même période il y a un an.

L’année dernière, un nombre record de 26 millions de passagers et d’équipages ont passé le contrôle des aéroports américains au cours des 11 jours autour de Thanksgiving.