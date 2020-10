Les Américains sont prêts à ce que le gouvernement propose un plan pour envoyer un deuxième chèque de relance, et ils implorent les politiciens «d’arrêter de jouer avec nos vies». Yahoo News rapporte que les va-et-vient entre les dirigeants démocrates et républicains ont conduit de nombreux citoyens à s’inquiéter du manque d’aide financière, au milieu de la pandémie de coronavirus en cours. Lisa Schutt est une travailleuse saisonnière de 54 ans dans les parcs à thème de Long Island, à New York, et elle a déclaré au magasin qu’elle était au chômage depuis le début de la pandémie.

«Ça a été dur», dit-elle Schutt. “Nous avons l’impression que le président joue de la politique avec ça. … J’ai des factures à payer.” Schutt avait été un démocrate de longue date, mais avait voté pour Trump lors de l’élection présidentielle de 2016. “Je suis un partisan de Trump, mais cela me fait chier”, a-t-elle tweeté le 6 octobre, après que Trump eut tweeté qu’il annulait les négociations sur le projet de loi de relance jusqu’après les élections. Schutt a poursuivi en disant que, même si elle n’est pas ravie de ce qui se passe, elle n’a toujours pas envie de voter démocrate. “Je n’ai pas confiance en Biden et Kamala [Harris]”, A déclaré Schutt.” Le Parti démocrate n’est plus ce qu’il était … [but] ce président tient parole. Il soutient les valeurs que je fais. … J’ai l’impression que Trump aime vraiment ce pays. “

L’administrateur de la maison de retraite Christopher Linton, un jeune de 25 ans de Louisville, Ky., Dit qu’une deuxième vérification de relance n’aura probablement pas beaucoup d’importance pour lui, mais il estime que c’est très nécessaire pour beaucoup d’autres. “Les gens ont réduit leur salaire et ont assumé des dépenses supplémentaires dont ils ne savaient pas qu’ils avaient besoin [like child care]”, at-il dit.” Douze cents dollars feraient beaucoup pour beaucoup de personnes différentes dans de nombreuses industries différentes. … Le pays est un endroit difficile à vivre tel qu’il est, et cela met les gens dans une situation pire qu’ils ne l’étaient. “

“Je ne pense pas que vous devriez utiliser le stimulus comme levier lors d’une élection”, a déclaré Linton. Trump “utilise le marché boursier comme indicateur de ses actions, mais ce n’est pas une indication des Américains ordinaires. … Je ne pense pas que le président Trump comprend la vie d’un Américain ordinaire. Il n’a jamais eu à s’inquiéter. Il est dans cette bulle, et ce n’est pas le cas de la plupart des Américains. “

Pour le moment, on ne sait pas quand les négociations de relance pourraient reprendre. Trump les a annulés, puis a rapidement demandé à la Maison Blanche de faire une nouvelle offre, qui a été rejetée par la présidente Nancy Pelosi et d’autres dirigeants démocrates. Notamment, le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a également déclaré qu’un nouveau projet de loi de relance ne serait probablement pas adopté avant les élections.