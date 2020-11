Cela fait maintenant sept mois que la première série de chèques de relance a été distribuée par l’Internal Revenue Service. Avec la saison des vacances sur la nation et le pays continue de connaître une augmentation des cas, de nombreux Américains se demandent où se trouve un soulagement supplémentaire. Bien qu’un deuxième paiement ait par le passé semblé presque garanti, l’espoir que le Congrès approuvera un projet de loi de secours a été éphémère car de nombreuses dates butoirs sont passées.

La première série de paiements de relance a été approuvée à la fin de mars en vertu de la loi CARES, le premier projet de loi de relance adopté au milieu de la pandémie. En vertu de ce projet de loi, la plupart des ménages américains ont reçu un paiement de 1 200 $ pour les célibataires ou de 2 400 $ pour les déclarants conjoints, un montant total qui a progressivement disparu à une certaine tranche de revenu. Les personnes à charge avaient également droit à un paiement de 500 $. Ces paiements étaient considérés comme une bouée de sauvetage et un moyen de maintenir à flot les Américains en difficulté et l’économie, car un nombre record de personnes ont perdu leur emploi.

Aujourd’hui, plus de six mois plus tard, cet argent s’est épuisé depuis longtemps, et les Américains souffrent pour plus d’aide. Sur les réseaux sociaux, l’appel désespéré à l’action est exprimé haut et fort. Continuez à faire défiler pour voir ce que les gens disent.

Quand est-ce que je reçois un deuxième test de stimulation? – personnage effrayant et obscur (@fromtheliberry) 20 novembre 2020

Pouvons-nous avoir à nouveau la tendance #stimuluscheck 🥴 – theslayempress (@ 0719th) 20 novembre 2020

L’espoir qu’un soulagement supplémentaire était en route a été déclenché pour la première fois en mai lorsque les démocrates ont introduit la loi HEROES. Bien que ce projet de loi ait été adopté par la Chambre des représentants, il n’a jamais été soumis au Sénat pour un vote.

Amen gf! Tant de familles sont sans travail et les enfants restent à la maison après l’école … nous devons prendre soin les uns des autres à la maison et survivre à cette pandémie! Donc, un petit chèque de paie de l’Oncle Sam pour empêcher l’augmentation du nombre de Corona a du sens. #StimulusNow #payfreeze #pandemic https://t.co/4wxVCz0EcE – Leana Guzman (@LeanasGuzman) 20 novembre 2020

Je pensais que peu importait qui était élu et que nous allions obtenir un deuxième chèque de relance? Comme ce qui est arrivé à ça? 👀 – Hales (@SincerelyHales) 20 novembre 2020

L’espoir a de nouveau été déclenché à la mi-juillet lorsque le GOP a introduit la loi HEALS. Ce projet de loi, d’un montant total d’environ 1 billion de dollars, s’est avéré très controversé. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, le chef de la minorité au Sénat Chuck Schumer, le chef de cabinet de la Maison Blanche Mark Meadows et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont immédiatement entamé des négociations.

Les Américains ont BESOIN d’un autre contrôle de relance. 🇺🇸 Réglez le bœuf politique au tribunal. La plus haute cour. La Court Suprême. Les humains ont fait leur devoir de rester à la maison. Maintenant confronté à une série de fermetures pour une grande partie de l’Amérique. Il est de votre devoir de servir VOTRE peuple. #Dieu vous protège – Garett Nelson (@garettnelson) 20 novembre 2020

Il doit y avoir des paiements directs et un chômage accru. #StimulusNow #UBI – STIMULUS NOW (@ usa3000rustic) 20 novembre 2020

Alors que ces négociations se poursuivaient et se terminaient finalement, le président Donald Trump a adopté un décret visant plusieurs domaines clés, y compris les allocations de chômage, qui sont maintenant sur le point d’expirer. Les membres républicains du Sénat ont également présenté plusieurs projets de loi d’un prix d’environ 500 milliards de dollars qui ont échoué.

On va attendre 5ever pour ce 2e test de relance – バ リ ン ・ コ リ ン (@RealBallinColin) 20 novembre 2020

Nous avons besoin de contrôles de relance. Cela devrait être une priorité absolue. – Damon Wooton (@WootonDamon) 20 novembre 2020

Jeudi, il a été rapporté qu’en dépit du manque de relance, les deux chambres du Congrès continueraient leurs vacances prévues d’une semaine. La session en cours se termine vendredi, le Sénat devant retourner au Capitole le lundi 30 novembre, selon le calendrier du Congrès 2020. La Chambre des représentants doit rentrer le mardi 1er décembre. Les deux chambres du Congrès resteront en session jusqu’au vendredi 18 décembre.

Nous ne devrions pas avoir à supplier nos dirigeants au Congrès de parler d’un stimulant. Mais nous y voilà. #StimulusNow – Kathryn Rose Fisher (@kayrosef) 20 novembre 2020

Un chèque de stimulus, un. C’est la mi-novembre. – JILLY BOEL (@slimshadowww) 20 novembre 2020

À l’heure actuelle, il semble de plus en plus improbable qu’un autre projet de loi de secours, comprenant une deuxième série de paiements de relance, soit approuvé d’ici la fin de l’année. Il est plus probable qu’un soulagement supplémentaire ne sera pas accordé avant que le président élu Joe Biden n’entre en fonction le 20 janvier.

