L’ancien président américain a déclaré que les Américains qui avaient voté pour Trump en 2016 étaient la proie des «esprits sombres qui se cachaient depuis longtemps aux confins du parti républicain moderne – xénophobie, anti-intellectualisme, théories du complot paranoïaque, une antipathie envers les noirs et les bruns . »

Selon une copie de son prochain mémoire très attendu, A Promised Land, qui est publié mardi, M. Obama a écrit: «C’était comme si ma présence même à la Maison-Blanche avait déclenché une panique profonde, un sentiment que le l’ordre naturel avait été perturbé. C’est exactement ce que Donald Trump a compris lorsqu’il a commencé à colporter des affirmations selon lesquelles je n’étais pas né aux États-Unis et que j’étais donc un président illégitime.

L’ouvrage de 768 pages est le premier de deux livres traitant de l’ascension de M. Obama au Sénat américain, puis de son élection en tant que 44e président, de 2009 à 2017.

Avant sa sortie, le New York Times a effectué une longue revue du travail – avec M. Obama prêt à donner deux interviews CBS ce week-end sur le livre.

Dans le livre, il parle également de son habitude quotidienne de fumer – révélant qu’il fumait souvent environ huit par jour. Il a dit qu’il s’était arrêté lorsque sa fille Malia l’avait attrapé.

Il détaille également la pression exercée par le président sur son mariage avec l’ancienne première dame Michelle, écrivant: «Allongé à côté de Michelle dans le noir, je penserais à ces jours où tout entre nous était plus léger, où son sourire était plus constant et notre l’amour moins encombré, et mon cœur se serrait soudainement à la pensée que ces jours pourraient ne pas revenir.

Des rapports suggèrent que Penguin Random House a payé à la fois à M. Obama et à sa femme 65 millions de dollars (49 millions de livres sterling) pour des travaux sur leur séjour à la Maison Blanche.

Le livre de Michelle Becoming a été publié en 2018 avec un grand succès.