Cela fait maintenant six mois que la première série de paiements de relance a commencé à être distribuée par l’Internal Revenue Service (IRS), mais maintenant, avec un projet de loi de relance qui ne devrait être adopté qu’après le jour du scrutin, le peuple américain devra attendre semaines de plus avant qu’un autre chèque n’arrive. Selon les estimations les plus récentes, qui tiennent compte de l’état actuel d’un projet de loi sur Capitol Hill, le deuxième chèque de relance potentiel pourrait ne pas commencer à être distribué avant décembre.

Ce retard supplémentaire est en grande partie dû au récent ajournement du Sénat. Lundi, après le vote de confirmation d’Amy Coney Barrett à la Cour suprême, le Sénat a ajourné. La chambre ne doit pas se réunir de nouveau avant le lundi 9 novembre, ce qui signifie que la nouvelle législation ne sera pas soumise au Sénat pour un vote avant cette date ou après cette date. Quoi qu’il en soit, le président Donald Trump mardi, lorsqu’il s’est adressé aux journalistes à la Maison Blanche, a indiqué qu’un projet de loi, actuellement en cours de négociation par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin, ne se produirait pas avant «après les élections».

Une fois qu’un projet de loi est approuvé et rédigé, il devra alors commencer le processus d’adoption. Ce processus comprend les votes à la fois à la Chambre des représentants et au Sénat. Après avoir été approuvé par les deux chambres du Congrès, le projet de loi, qui comprendra probablement une deuxième série de vérifications de relance, ira au bureau du président pour sa signature. Après cela, Mnuchin a indiqué qu’il faudrait environ une semaine pour traiter les premiers paiements, ce qui permet d’estimer les délais auxquels les Américains pourraient s’attendre à recevoir leur deuxième chèque.

Selon un calendrier fourni par CNET, étant donné les statistiques actuelles d’un projet de loi sur Capitol Hill, les paiements de relance le plus tôt pourraient commencer à être distribués par dépôt direct seraient la semaine commençant le 14 décembre. Cela suppose qu’un projet de loi est approuvé par la Chambre le 23 novembre et le Sénat le 24 novembre, le président le signant le 25 novembre. Un deuxième scénario verrait les chèques distribués par dépôt direct à partir de la semaine du 21 décembre si un projet de loi est adopté dans les deux chambres du Congrès et reçoit l’approbation du président avant le 2 décembre. Cependant, si un projet de loi n’est approuvé qu’après le jour de l’inauguration le 20 janvier, les paiements ne commenceront pas à être distribués avant la semaine commençant le 8 février, avec un projet de loi adopté à la Chambre le Le 1er février suivi du Sénat juste un jour plus tard et la signature de Trump le 3 février.

Dans les deux cas, les chèques de relance seront d’abord distribués par dépôt direct. Environ une semaine après le début de la distribution de ces paiements, l’IRS commencera le processus d’envoi de chèques papier physiques, les voitures EIP ne devant être distribuées que plusieurs semaines plus tard.