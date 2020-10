“Les amis n’étaient pas drôles non plus”, Kanye West à Jennifer Aniston | AP

Le chanteur rappeur Kanye West s’est prononcé contre les commentaires que l’actrice Jennifer Aniston a partagés ces derniers jours sur les élections aux États-Unis où il a invité à réfléchir attentivement aux propositions et à ne pas voter pour le chanteur, qui se présente depuis des mois comme un des candidats.

Clairement, la star hollywoodienne Jennifer Aniston Il a montré sa position concernant les récentes élections aux États-Unis pour élire le prochain chef de cette nation.

Après quelques commentaires de l’un des protagonistes de la série “copains“via son compte Instagram, l’artiste rappeur Kanye ouest, qui se présenterait comme l’un des candidats depuis des mois, a réagi en donnant un revers à la célèbre star.

Au cours de cette semaine, l’artiste a montré son opinion sur les commentaires d’Aniston et a répondu de la même manière à travers les réseaux sociaux avec une image publiée sur son compte Twitter, où il a écrit deux phrases énergiques.

Les amis n’étaient pas drôles non plus “et” Wow, cette interview avec Rogan les a secoués. Allons “

La chanteuse rappeuse Kanye West a répondu à Jennifer Aniston pour ses commentaires. Capturez Twitter

La publication n’a duré que quelques instants, soulignent-ils puisqu’elles ont été supprimées par la suite.

Les commentaires du rappeur et mari de la femme d’affaires et influenceuse Kim Kardashian Ils se sont produits après avoir réalisé les paroles de l’histrionique, le célèbre a partagé une capture du magazine Vanity Fair qu’il a intitulé.

Jennifer Aniston soutient Joe Biden et dit aux fans que “ce n’est pas amusant de voter pour Kanye, après quoi elle a partagé ses réflexions sur l’émission populaire qui l’a rendue célèbre.

L’actrice Jennifer Aniston a montré à un moment donné ses préférences électorales en révélant qu’elle avait voté pour les démocrates Joe Biden et Kamala Harris.

Cela aurait été l’un des articles de l’interprète de Rachel sur l’artiste.

Ce n’est pas drôle de voter pour Kanye. Je ne sais pas comment le dire autrement. Soyez responsable s’il vous plaît, a déclaré l’actrice à travers ses publications sur ses réseaux sociaux.

Pour sa part, l’homme d’affaires et musicien “Yeezy” a déclaré que la raison pour laquelle il avait décidé de postuler était parce que “Dieu l’aurait appelé à prendre cette position”, le chanteur a exprimé le sentiment que sa vocation était d’être le leader du monde libre .

Il ne pouvait pas y avoir de meilleur moment pour placer un visionnaire dans le fauteuil du capitaine. Et cela ne veut pas dire que nous n’avons jamais eu de visionnaires auparavant. Je ne suis pas ici pour faire tomber l’actuel président ou les autres prétendants, je ne suis ici que pour exprimer que Dieu m’a appelé à prendre cette position, a-t-il réitéré.

Il faut se rappeler que West aurait été impliqué dans la polémique lorsqu’il a déclaré son intention de se présenter aux États-Unis alors qu’il faisait face à une série de crises dues à de forts épisodes de bipolarité.

Ce furent des moments difficiles qui ont conduit l’interprète à des problèmes familiaux, en plus de la polémique qui a entouré chacune de ses rencontres où il a abordé des questions très personnelles et même son mariage, ce qui a conduit à des éloignements avec sa femme, la mannequin et femme d’affaires Kim Kardashian.

Elle rapporterait plus tard qu’il s’agissait de moments très critiques car elle faisait face au trouble de West, ses enfants et ses entreprises et qu’elle se sentait très seule.

Après cela, les deux ont décidé de faire un voyage pour tenter de sauver leur mariage, plusieurs médias ont souligné que la République dominicaine serait l’une des destinations vers lesquelles le couple déménagerait avec leurs enfants où ils essaieraient d’oublier leurs problèmes.