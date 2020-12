Samedi, trois des danseurs professionnels masculins de l’émission BBC One portaient des perruques et des talons hauts tout en interprétant un mélange de chansons de la comédie musicale Priscilla Queen Of The Desert.

Visage, 52 ans, star de RuPaul’s Drag Race, qui a participé au programme l’année dernière aux côtés de son partenaire professionnel Giovanni Pernice, a félicité le diffuseur dans un post sur Instagram.

À côté d’une photo d’un reportage relatant la déclaration de la BBC, elle a écrit: «C’est en grande partie pourquoi je suis honorée de faire partie de la famille BBC Strictly.

«Et regardez mon partenaire Giovanni Pernice qui lui donne TOUT en drag!»

Tyldesley, 37 ans, qui a également joué dans la série 2019, a déclaré que la routine était une «joie à voir».

L’actrice a ajouté dans un post Instagram: «Est strictement inclusif… de TOUT LE MONDE.

«CHAQUE être humain a le droit d’être présent ET représenté.»

La BBC a déclaré: «Nous avons reçu des plaintes de téléspectateurs qui ont estimé qu’il était inapproprié que certains des danseurs professionnels masculins soient habillés en drag pour la danse d’ouverture …

«Il s’agissait d’une danse musicale amusante et divertissante pour nos téléspectateurs qui sont habitués et s’attendent à ce que Strictly soit glamour.

«Nous pensons qu’il est important de permettre aux chorégraphes et aux danseurs professionnels d’exercer une liberté créative lors de l’élaboration de routines pour un programme de cette nature.

«C’est strictement un spectacle inclusif et nous nous assurons toujours que le contenu du programme est approprié.»

Il a dit que la drague faisait partie de la «vraie vie» et a exhorté ceux qui étaient en désaccord avec elle à «ouvrir les yeux».

Il a déclaré à l’agence de presse PA: «Si vous ne pouvez pas grandir avec la société, désactivez-la. C’est fou.

«Si les gens savaient ce qu’était réellement Priscilla Queen Of The Desert, comme la comédie musicale et ils le voyaient, alors ils sauraient que les garçons agissaient comme ces personnages dans la pièce.

“C’est tout l’intérêt d’avoir une semaine de comédies musicales et une semaine de cinéma, pour que vous puissiez jouer ces personnages merveilleux et vibrants.”

La danse était dirigée par le professionnel sud-africain Johannes Radebe, qui l’année dernière a marqué l’histoire du spectacle en dansant avec son compatriote Graziano di Prima.

La routine, qui mettait en vedette des fans d’arc-en-ciel, a également suscité les éloges des téléspectateurs.