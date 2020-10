Lorsque Viana Ferguson était modératrice de contenu pour Facebook, elle est tombée sur un message qu’elle a immédiatement reconnu comme raciste: une photo d’une famille blanche avec un enfant noir qui avait une légende disant «une maison n’est pas une maison sans animal de compagnie». Mais elle a eu du mal à convaincre son manager que la photo n’était pas simplement une photo innocente d’une famille.

“Elle ne semblait pas avoir le même point de vue, il n’y avait aucune référence que je pourrais utiliser”, a déclaré Ferguson. Elle a souligné qu’il n’y avait pas d’animal de compagnie sur la photo, mais le responsable lui a également dit: “Eh bien, il n’y a pas non plus de maison sur la photo.”

Ferguson a déclaré qu’il s’agissait de l’un des nombreux exemples du manque de structure et de soutien auxquels les modérateurs de Facebook sont confrontés dans leur travail quotidien, dont la grande majorité est effectuée pour des consultants tiers. Ferguson a pris la parole lors d’un appel organisé par un groupe qui se fait appeler le Real Facebook Oversight Board, ainsi que Colour of Change, une organisation à but non lucratif progressiste qui a mené l’appel au boycott des annonceurs Facebook au cours de l’été, et l’organisation de justice technologique à but non lucratif basée au Royaume-Uni Foxglove.

«Clickbait règne toujours sur les mensonges et la haine circule toujours sur Facebook comme une traînée de poudre en Californie.»

«En 2020, sur le plus grand réseau social du monde, le clickbait règne toujours sur les mensonges et la haine circule toujours sur Facebook comme un feu de forêt en Californie», a déclaré Cori Crider, co-fondatrice de Foxglove. «Les choses vont si mal que dans deux jours, Mark Zuckerberg témoignera une fois de plus au Sénat de ce que fait Facebook pour résoudre ce problème et protéger la démocratie américaine.

Crider a déclaré que Facebook désigne son effectif massif de modérateurs de contenu comme preuve qu’il prend les problèmes au sérieux. «Les modérateurs de contenu sont les pompiers en première ligne qui gardent nos élections», a-t-elle déclaré. «Ils sont si essentiels au travail de Facebook que Facebook les a ramenés dans leurs bureaux pendant la pandémie et les a gardés dans les bureaux.»

Les défis de travailler en tant que modérateur Facebook aux États-Unis et à l’étranger ont été bien documentés, et des plaintes constantes au cours de nombreuses années sur la façon dont la visualisation de contenu traumatisant pendant des heures ont conduit l’entreprise à accepter de payer 52 millions de dollars aux d’anciens modérateurs basés aux États-Unis pour les indemniser pour les problèmes de santé mentale développés au travail.

L’ancienne modératrice Alison Trebacz a déclaré lors de l’appel qu’elle se souvenait que le lendemain de la fusillade de masse de 2017 au casino Mandalay Bay de Las Vegas, sa file d’attente de travail était pleine de vidéos de victimes blessées et mourantes. Mais pour marquer une vidéo comme «dérangeante», les modérateurs devaient vérifier qu’une personne était complètement incapable de fonctionner, ce qui était presque impossible à faire en temps opportun. «Nous finissons en tant que modérateurs et agents essayant de prendre ces grandes décisions sur le contenu populaire sans avoir une direction et des conseils complets dans les cinq minutes suivant l’événement», a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de son travail, Trebacz a déclaré qu’elle et d’autres modérateurs devaient régulièrement afficher du contenu graphique et qu’elle se sentait mentalement épuisée par la nature du travail. Elle a été payée 15 $ de l’heure et a déclaré qu’elle était là-bas, de 2017 à 2018, il y avait peu de soutien en santé mentale. L’entreprise a utilisé des accords de non-divulgation, qui empêchaient les modérateurs de parler de leur travail avec des personnes extérieures à l’entreprise, ajoutant au stress général du travail. Les modérateurs sont des entrepreneurs indépendants et la plupart ne reçoivent pas d’avantages sociaux ou de congé de maladie, a noté Jade Ogunnaike de Colour of Change.

«Lorsque des entreprises comme Facebook font ces grandes déclarations sur Black Lives Matter, et qu’elles se soucient de l’équité et de la justice, c’est en contraste direct avec la façon dont ces modérateurs et sous-traitants de contenu sont traités», a déclaré Ogunnaike.

Le groupe souhaite voir Facebook faire des modérateurs des employés à plein temps qui bénéficieraient des mêmes droits que les autres employés de Facebook et fourniraient une formation et un soutien adéquats. Bien que la société s’appuie sur l’intelligence artificielle pour aider à éliminer les contenus violents et problématiques, cela ne suffit pas pour traiter des cas de racisme plus nuancés comme celui mentionné par Ferguson.

«Si Facebook souhaite obtenir de précieux commentaires de la part des personnes qui effectuent la majeure partie du travail, il en bénéficierait en les intégrant en interne.»

Mais Trebacz a souligné que les modérateurs humains ne s’en vont pas; au contraire, ils deviennent encore plus importants. «Si Facebook souhaite obtenir de précieux commentaires de la part des personnes qui effectuent la majeure partie du travail, il en bénéficierait en les intégrant en interne.»

Ferguson a déclaré avoir vu une forte augmentation du discours de haine sur Facebook après l’élection présidentielle américaine de 2016. Elle a déclaré que la plate-forme était mal équipée pour gérer les personnes nouvellement enhardies qui publient de plus en plus de contenu haineux. Si un modérateur supprimait un élément de contenu jugé plus tard non contraire aux règles de Facebook, il pourrait être sanctionné ou même renvoyé, a-t-elle ajouté.

Trebacz a déclaré qu’elle espérait que Facebook fournirait plus de communication en temps réel avec les modérateurs sur les décisions relatives au contenu et que davantage de décisions seraient prises de manière préventive au lieu de réagir tout le temps. Mais elle a dit qu’elle s’attend à ce que les prochaines semaines soient «scandaleusement difficiles» pour les modérateurs de contenu actuels.

«Je pense que ça va être le chaos», dit-elle. “Vraiment.”

Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire lundi. Le Wall Street Journal a rapporté dimanche que la société se préparait à un possible chaos autour des élections de la semaine prochaine avec des plans pour mettre en œuvre les outils internes qu’elle utilise dans les pays à risque. Les plans peuvent inclure le ralentissement de la diffusion des publications au fur et à mesure qu’elles commencent à devenir virales, la modification de l’algorithme du fil d’actualité pour changer le contenu que les utilisateurs voient et la modification des règles relatives au type de contenu à supprimer.