La génération qui a grandi dans les années 90 a une chanson d’un dessin animé dans la tête: “C’est le temps d’Animanía, nous sommes fous de lier.” Et bien que cela fasse 22 ans depuis la dernière fois que les frères Warner Yakko et Wakko ont été vus, ainsi que sa sœur Warner Dot, leurs fans pourront en profiter à nouveau, après qu’une nouvelle version des “Animaniacs” sera disponible en novembre.

Dans l’aperçu d’environ une minute qui a été partagé sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir les créations de Tom Ruegger, qui mettait en vedette la coproduction Steven Spielberg, au milieu d’un thème “Jurassic Park”, dans lequel les personnages mentionnent que Ces personnages «se sont éteints» en 1998 et «n’ont plus été vus à la télévision depuis l’âge d’or de l’animation».

En descendant une colline éclairée par le soleil viennent les dessins iconiques des personnages d’Alan Grant, mieux connu sous le nom de “Docteur Dinosaure”, et du Dr Ellen “Ellie” Degler, ce dernier étant celui qui mentionne que “ceux-ci ne semblent pas des répétitions” par le qualité de leur animation, à laquelle un Spielberg animé révèle qu’il «les a ressuscités».

Ces nouvelles histoires arriveront le 20 novembre à un service d’abonnement nord-américain appelé Hulu, bien qu’il ait été prévu que les frères et soeur Warner ne seront pas les seuls à revenir, car il y aura également de nouvelles histoires des souris de laboratoire Pinky et Brain, qui chaque nuit avait la même mission: tenter de conquérir le monde.

Le dessin animé original a été diffusé de 1993 à 1998 et comportait divers personnages tels que Buttons and Mandy, Rita and Runt, Kikiri Boo, les pigeons à plumes et M. Skeleton.

“Animaniacs” a réussi à capter l’attention de plus d’un million de téléspectateurs. Après avoir quitté les airs, la collaboration entre Steven Spielberg et Warner Bros. Animation s’est poursuivie, avec des spectacles tels que les nouvelles aventures de Pinky, Elmyra et Cerebro, ainsi que le super-héros “Phenomenoid”.