Les animaniacs sont prêts! publie son premier teaser sur Twitter | Instagram

L’un des dessins animés les plus appréciés des années 90 à l’époque était Animaniacs En plus des personnages qui y apparaissent, les frères Yakko, Wakko et Dot reviendront à nouveau à l’écran, même un aperçu du dessin animé devenu une tendance sur Twitter a déjà été montré.

Vous vous souviendrez sûrement de deux autres personnages et coniques de cette série Pinky and the Brain, les deux souris de laboratoire qui tentaient chaque nuit de conquérir le monde, où la première suivait toutes les instructions de la seconde.

Le teaser a été partagé il y a cinq heures sur le compte Instagram officiel d’Animaniacs, avec une réponse positive presque immédiate.

Les histoires qu’ils ont racontées Animaniacs Ils étaient assez comiques parce qu’ils exagéraient des situations de la vie commune des gens, même si on ne savait jamais avec certitude quel animal les frères Warner représentaient car on croyait qu’ils étaient une combinaison de chats et de chiens.

Quant à Pinky and the Brain, l’acceptation qu’ils ont eue grâce au public a été si grande que plus tard, l’équipe de production a décidé de lancer son propre programme à la télévision, il a été diffusé sur la télévision ouverte et à certaines occasions, certains épisodes se souviennent son apparition avec Animaniacs les moments les plus coniques du couple insolite.

Certaines avancées circulent sur Twitter. taquin officiel qui circule où il montre une scène d’un film bien connu de Jurassic Park lorsque les protagonistes trouvent les dinosaures, mais cette fois, lorsqu’ils ont trouvé les frères Yakko, Wakko et Dot.

D’autres personnages du film emblématique apparaissent également dans la bande-annonce et il est mentionné qu’ils seront également de retour et ressentiront l’émotion des personnages en entendant que les protagonistes de cette série reviennent, cela se termine par une faible émotion.

Sûrement l’un des personnages qui reviendra sur le petit écran est ce qu’ont été les internautes et les téléspectateurs qui se souviennent de moi comme bonjour infirmière.

Certains internautes ont partagé avec enthousiasme la parodie qu’ils ont faite de Jurassic Park ou encore de Jurassic Park en Amérique latine, beaucoup y ont trouvé une merveille de teaser.

Magnifique promo pour le retour d’Animaniacs rendant hommage à la fois à l’humour de la série et à un autre des classiques populaires de Steven Spielberg, Jurassic Park et aussi Pinky et le cerveau sont de retour », a commenté l’un des internautes sur Twitter.

Le premier épisode d’Animaniacs est sorti le 13 septembre 1993, le dernier est sorti cinq ans plus tard le 14 novembre 1998.

Parmi les personnages emblématiques figuraient Minerva Mike, Slappy l’écureuil, Kathy Ka-boom, Mindy et Skippy Crab, ainsi que les frères Jakko, Wakko et Dot Warner ainsi que les emblématiques Pinky et Cerebro.

À ce jour, les mèmes du frère aîné Jakko continuent d’être lancés, dans l’un des épisodes montrant une carte du monde, les Mexicains ont adopté ce mème pour faire référence au Mexique.

La dessin animé Il a été créé par Tom Ryder et distribué par la société Warner Bros, il y a quelques opinions de certains internautes dans la description et les données de celui-ci.

C’est très cool, ils font beaucoup de références, ils apprennent de nouvelles choses et si vous en savez beaucoup, vous comprendrez quelques belles références qu’ils font, elles sont très subtiles », a partagé un internaute.

Aussi sur Twitter, il y a eu quelques différences que les frères auront, puisque les dessins originaux étaient un peu plus détaillés, au contraire, les nouveaux personnages auront peu de variations avec le design, la position de leurs yeux et leurs cheveux sont un peu différents de l’original , Cependant, le Animaniacs ils continuent à maintenir leur essence.

