Les Packers de Green Bay connaissent un très bon début de saison 2020 et Aaron Rodgers est la clé du succès de l’équipe. A 36 ans, les experts pensent que Rodgers ne peut plus jouer au niveau MVP. Mais quand il a parlé d’avoir «des années difficiles» au cours des saisons précédentes, Rodgers a été brutalement honnête sur sa position dans la ligue.

“Chaque équipe est différente, chaque année est différente”, a déclaré Rodgers lors d’une apparition au Pat McAfee Show. “Les circonstances de n’importe quelle année qui vous permettent d’avoir plus de succès ou qui rendent la réussite plus difficile dépendent en quelque sorte de la situation. Cela aide bien sûr d’être en deuxième année. Je me sens beaucoup plus à l’aise, mais je ris parfois quand les gens me parlent d’années perdues parce que beaucoup d’années pour moi sont des années de carrière pour la plupart des quarts. La déclaration de Rodgers a suscité une vive réaction de la part de l’ancien coéquipier de McAfee et Rodgers, AJ Hawk. Le double MVP a doublé sa déclaration en disant: Ce ne sont que les faits, frérot. “

On ne peut nier ce que Rodgers a fait dans sa carrière et ce qu’il fait cette saison. Sous l’entraîneur-chef de deuxième année Matt LaFleur, les Packers totalisent en moyenne 38 points par match, ce qui est en passe d’établir un record de la NFL à l’ère du Super Bowl. Quant à Rodgers, il a lancé 13 touchés et aucune interception lors des quatre premiers matchs de la saison. Selon NFL.com, Rodgers est le quatrième joueur depuis 1948 avec plus de 12 touchés par passes et aucun choix lors des quatre premiers matchs et du troisième au cours des huit dernières années. C’est aussi la deuxième fois que Rodgers lance au moins 12 passes de touché lors de ses quatre premiers matchs.

Au rythme que va Rodgers, il est en bonne voie pour lancer plus de 4 800 verges et 52 passes de touché. Cela n’arrivera probablement pas, mais il est en passe de remporter son troisième prix MVP, surtout si les Packers continuent de gagner. Et avec la façon dont Rodgers joue, il pourrait être en passe de remporter son deuxième Super Bowl.