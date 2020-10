Netflix perd des abonnés et rapidement! Après les réactions négatives que les Cuties ont reçues des téléspectateurs, Netflix a défendu son choix de maintenir le film sur sa plate-forme de streaming, mais en paie le prix. Le service de streaming Internet populaire a vu ses abonnements chuter de 800%.

Le film français a déclenché un boycott début septembre et dans les deux jours suivant sa première, le hashtag “Annuler Netflix” est devenu un sujet tendance sur Twitter, gagnant l’attention dans le monde entier. Finalement, sur Change.org, des centaines de milliers de signatures ont été écrites en faveur de faire exactement cela. Alors que Netflix déclare qu’ils vont bien “presque” d’atteindre son objectif d’adhésion de 195 millions dans le monde selon le directeur financier de Netflix Spencer Neumann via le New York Post pour le premier semestre de l’année, d’autres rapports montrent le contraire. Au cours des trois mois – qui se sont terminés le 30 septembre – ils n’ont gagné que 2,2. millions d’abonnés dans le monde, contre les deux premiers trimestres ayant gagné 16 millions et 10 millions.

Selon les sociétés d’analyse de données new-yorkaises Antenna et YipiData, Netflix connaît une baisse importante du nombre d’abonnés. Selon Antenna, quelques jours à peine après le début de la manifestation en ligne, Netflix a perdu cinq fois plus d’abonnés en septembre, et YipiData rapporte que les annulations de septembre sont huit fois plus élevées qu’en août. Avant la première du film, Netflix a publié des excuses pour sa publicité du film.

“Nous sommes désolés pour les illustrations inappropriées que nous avons utilisées pour ce film”, indique le communiqué. “Ce n’était pas une représentation exacte du film, donc l’image et la description ont été mises à jour.” La description originale impliquait ceci: “Amy, 11 ans, est fascinée par une équipe de danse qui twerk. Dans l’espoir de les rejoindre, elle commence à explorer sa féminité, défiant les traditions de sa famille.” Cependant, ils l’ont changé en: “Amy, onze ans, commence à se rebeller contre les traditions de sa famille conservatrice lorsqu’elle est fascinée par une équipe de danse à l’esprit libre.”

Malgré la forte controverse qui a entouré le film, Netflix est allé de l’avant et a présenté le film en première le 9 septembre, ce qui n’a fait qu’engendrer plus de chaleur autour du sujet. À partir de ce moment, les gens ont exigé que Netflix soit rassemblé, appelant même l’ancien président Barack Obama et sa femme Michelle Obama à utiliser leurs plates-formes pour retirer le film ou supprimer Netflix. Bien que cela n’ait apparemment pas fonctionné, les abonnés se tournent vers d’autres plates-formes comme Hulu, YouTube TV, Apple TV et plus, tout en retirant leurs abonnements Netflix.

Netflix n’a toujours pas dit beaucoup plus sur le sujet et seul le temps nous dira s’ils feront quelque chose contre les conversations animées.