Nikon a annoncé ses derniers appareils photo sans miroir plein cadre, les Z6 II et Z7 II, qui améliorent leurs prédécesseurs avec des performances plus rapides, une mise au point automatique améliorée et l’inclusion d’un emplacement pour carte mémoire secondaire. Sinon, les caméras de deuxième génération sont largement similaires aux Z6 et Z7, utilisant les mêmes capteurs et sans mise à jour de conception vers l’extérieur. Le viseur électronique et l’écran LCD à angle variable – il ne peut pas être tourné vers l’avant pour le vlogging – sont inchangés dans les deux modèles.

Mais les professionnels apprécieront un nouvel ajout lorsqu’ils ouvriront la porte de la carte mémoire: Nikon a ajouté un emplacement pour carte SD UHS-II qui rejoint le seul emplacement XQD / CFexpress de la dernière fois. Donc, si vous voulez des sauvegardes immédiates pour vos clichés et vos vidéos, c’est parti. D’autres changements sont à l’intérieur: il y a maintenant un deuxième processeur Expeed 6 dans chaque appareil photo – oui, ils ont deux processeurs – et cela a permis à Nikon d’augmenter ses capacités de prise de vue en continu. Le Z6 II de 24,5 mégapixels peut atteindre 14 images par seconde, tandis que le Z7 II de 45,7 mégapixels atteint désormais 10 ips.

L’enregistrement vidéo 4K à 60 ips a été ajouté à la fois au Z6 II et au Z7 II, mais seul ce dernier l’offrira au lancement. Nikon affirme qu’une mise à jour du micrologiciel en février 2021 apportera cette fonctionnalité au Z6 II. Sur le Z7 II, vous obtiendrez un recadrage de 1,08x lors de l’enregistrement de 4K60.

En ce qui concerne les améliorations de la mise au point automatique, la mise au point automatique à détection du visage et des yeux de Nikon (ainsi que la mise au point automatique à détection d’animaux) peuvent désormais être utilisées en mode AF large zone. Les deux caméras sont également meilleures pour faire la mise au point dans des conditions de faible luminosité, selon la société. Il existe une nouvelle poignée de batterie verticale, et Nikon a également apporté des améliorations en termes de convivialité, telles que la mise à jour du micrologiciel via l’application mobile Snapbridge.

Le Z6 II sera mis en vente en novembre au prix de 2000 $ dans une configuration de boîtier uniquement ou de 2600 $ lorsqu’il est associé à l’objectif Nikkor Z 24-70mm f / 4 S. Le Z7 II suivra en décembre pour 3 000 $ (boîtier uniquement) ou 3 600 $ (avec l’objectif du kit). Nikon espère qu’avec les deux appareils photo, la puissance de traitement accrue, la vitesse améliorée, la capacité de mémoire tampon étendue, les options d’autofocus plus performantes et la prise de vue plus rapide aideront l’entreprise à rester dans le mélange avec Canon, Sony, Panasonic et d’autres fabricants d’appareils photo.