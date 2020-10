Quibi, le service de streaming en difficulté axé sur les «bouchées rapides» de contenu mobile-first, vient de lancer des applications pour Apple TV, Android TV et Fire TV. La société a discrètement annoncé le changement dans un article de support mis à jour.

Ces applications font suite aux tentatives en cours de Quibi pour avoir plus de regards sur son contenu après son lancement en tant qu’application mobile uniquement. La société a d’abord rendu le contenu plus partageable en mai, puis a suivi peu après avec la prise en charge d’AirPlay et de Chromecast.

Il est peut-être trop tard pour Quibi

Malheureusement pour Quibi, ces changements à la stratégie initiale de mobile-first sont peut-être arrivés trop tard. Un nouveau rapport dans The Information affirme que le co-fondateur Jeffrey Katzenberg a tenté de vendre la programmation de Quibi à Facebook et NBCUniversal tout en disant aux autres qu’il pourrait devoir fermer complètement l’entreprise.

Quibi a eu du mal à évoluer depuis son lancement, faisant face à une réaction terne à sa première collection de contenu et à une baisse du nombre d’abonnés après la fin de son essai de 90 jours offert au lancement. La pandémie a probablement joué un rôle en dissuadant les clients de se réinscrire, mais en réalité, Quibi n’a jamais fait de bons arguments en premier lieu.

C’est formidable pour les fans de Quibi qu’il existe plusieurs autres façons de regarder le service, mais si la société ne se corrige pas, il n’y aura bientôt plus aucun moyen de regarder.

Divulgation: Vox Media, qui possède The Verge, a un accord avec Quibi pour produire une émission, et il y a eu des discussions préliminaires sur une émission Verge également.