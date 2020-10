SteelSeries a annoncé deux nouvelles versions de son casque de jeu sans fil Arctis 7, qui seront disponibles à temps pour le lancement de la Xbox Series X / S et de la PS5. L’Arctis 7X a un design noir et vert adapté aux Xbox Series X / S et Xbox One. L’autre s’appelle l’Arctis 7P, et c’est un casque entièrement blanc qui sera mieux associé à la PlayStation 5.

À l’instar de l’Arctis 7 existant, les 7X et 7P ont une autonomie de 24 heures, un microphone à perche rétractable, un serre-tête pour lunettes de ski pour un ajustement confortable et – de manière surprenante – une charge Micro USB au lieu de l’USB-C. Chaque casque dispose de cadrans séparés pour régler le volume et le chat vocal, et vous pouvez vous connecter via 3,5 mm si vous souhaitez une connexion directe via votre contrôleur. Ils coûtent 149,99 $.

Ce qui distingue ces casques de l’Arctis 7 conçu pour le PC, mis à part leurs designs colorés, c’est que SteelSeries comprend un récepteur sans fil beaucoup plus petit qui peut se brancher via USB-C. Chaque casque comprend également un câble USB-A mâle vers USB-C femelle afin qu’il puisse être utilisé avec des consoles et une variété d’autres appareils. Ce plus petit récepteur bat le plus grand récepteur de taille Oreo inclus dans le casque standard Arctis 7.

Voici à quoi ressemble le nouveau dongle USB-C inclus avec chaque casque. Comme on le voit branché sur une Nintendo Switch. Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Le récepteur inclus avec l’Arctis 7X dispose d’une bascule qui utilise le protocole sans fil propriétaire de Microsoft pour Xbox, comme l’Arctis 1 Wireless sur le thème de Cyberpunk 2077 qui a été lancé plus tôt cette année. Alors, procurez-vous celui-ci si vous jouez sur une console Xbox. Le récepteur inclus avec l’Arctis 7P fonctionnera hors de la boîte sans qu’il soit nécessaire de basculer un interrupteur. Mais comme vous l’avez peut-être compris, cela ne peut pas fonctionner avec Xbox. Les deux récepteurs fonctionnent avec PC, macOS, la famille de consoles PlayStation, Nintendo Switch et mobile via USB-C.