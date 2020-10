Les artistes sur Twitter ont une demande: cessez de tweeter leur travail.

C’est d’autant plus pressant maintenant que Twitter a, au moins temporairement, modifié son système de retweet pour encourager les utilisateurs à citer des tweets et à ajouter leurs propres mots par-dessus, plutôt que de simplement renforcer le message de quelqu’un d’autre. Les artistes disent que les tweets de citations détournent l’attention de leurs profils, ce qui rend plus difficile leur découverte, tandis que quelqu’un d’autre obtient la gloire.

“Quand vous citez un tweet d’un artiste, c’est presque comme si vous disiez:” J’ai l’impression que ce que j’ai à dire à propos de cette pièce est plus important que la pièce elle-même “”, a déclaré RadiantG, artiste, journaliste et développeur de jeux indépendants. Bord.

Twitter a fait le changement hier dans le cadre d’un effort pour «encourager un examen plus réfléchi» des tweets – et vraisemblablement, pour freiner la propagation de la désinformation – autour des élections américaines. Twitter ne présente plus clairement la possibilité de retweeter la publication de quelqu’un d’autre et saute directement dans l’interface de retweet de citation. Vous pouvez toujours publier un retweet direct en n’ajoutant pas de commentaire, mais l’interface est conçue pour le décourager. Twitter a déclaré que le changement était «temporaire» et resterait en place «au moins jusqu’à la fin de la semaine électorale».

⚠️PSA à tous les artistes⚠️ Twitter a pris la * terrible * décision d’encourager les tweets de citations sur les retweets normaux. Cela va être très dommageable pour notre communauté. Ce changement affectera les moyens de subsistance et les revenus! Non-artistes: ne pas l’art QRT. Répondez ci-dessous et retweet normal. Merci pic.twitter.com/62pfZjoTLu – Radiant G! @ ACNH Update (@RadiantG_) 9 octobre 2020

C’est un problème pour les artistes qui ont trouvé que Twitter était une plateforme particulièrement utile pour se faire découvrir et trouver du travail. Amalas Rosa, une illustratrice dont le travail comprend des dessins conceptuels de jeux vidéo, des illustrations d’album et un roman graphique en cours, a déclaré que la plupart de ses emplois sont venus de personnes trouvant son travail sur Twitter. “Surtout cette année”, a déclaré Rosa, “beaucoup de travail à distance est en fait dû à Twitter.” Radiant a déclaré que toutes ses commandes de cette année sont passées par Twitter.

C’est pourquoi il est important pour les artistes de bénéficier directement de l’amplification du signal lorsque quelqu’un souhaite partager son travail. “Il est facile d’accéder à notre profil”, a déclaré Rosa, “mais beaucoup de gens ne le vérifient pas si ce n’est qu’un retweet de citation qui fait les chiffres.” Rosa a déclaré que cela ne la dérangeait pas que les gens citent ou tweetent son travail, mais elle craint que la nouvelle interface ne déroute les personnes qui pourraient autrement vouloir promouvoir directement un artiste.

En réponse au changement de Twitter, les artistes ont retweeté les messages des uns et des autres sur le nouveau système, certaines publications ayant gagné des milliers de retweets. Plusieurs artistes ont annoté des captures d’écran sur la façon de contourner le nouveau système et d’envoyer un simple retweet. Un artiste a même illustré un schéma sur la façon d’éviter le retweet de citation.

Twitter a changé les retweets !! MAIS

vous pouvez toujours retweeter normal!

Le paramètre par défaut sera le retweet de citation! Mais si vous n’ajoutez pas de texte ou quoi que ce soit et que vous appuyez simplement sur retweet, il apparaîtra comme un retweet normal! C’est ennuyant! Mais continuez à retweeter! Pour les artistes: D – Amalas (@AmalasRosa) 20 octobre 2020

Les tweets de citation étaient un point sensible avant même la mise à jour de cette semaine. De nombreux artistes avaient déjà «No QRT» (pour «no quote retweet») ou une demande similaire dans leur nom, leur biographie ou leur emplacement, a déclaré Radiant.

Twitter a déclaré qu’il était au courant des préoccupations des artistes, bien que la société n’ait pas indiqué qu’elle procéderait à des ajustements. «Nous avons entendu vos commentaires généraux et comprenons que certains d’entre vous, comme les artistes qui partagent leur travail sur Twitter, apprécient les Retweets», a écrit la société hier. “Vous pouvez toujours retweeter en n’ajoutant rien dans le composeur QT.”

Bien que le changement reste en place, les artistes devront continuer à éduquer leurs abonnés sur les meilleures pratiques pour soutenir leur travail, a déclaré Radiant.

«Nous ne vous disons pas comment utiliser la plate-forme», a déclaré Radiant. «Tout ce que je dis, c’est comment nous soutenir au mieux.»