Le jeune officier de police de Thames Valley, 28 ans, a subi des blessures dévastatrices alors qu’il a été traîné à mort derrière une voiture par des voleurs adolescents en août dernier.

Le conducteur de la voiture, Henry Long, 19 ans, a été condamné à 16 ans de prison pour homicide involontaire coupable tandis que ses passagers Jessie Cole et Albert Bowers, tous deux âgés de 18 ans, ont été condamnés à 13 ans de prison.

Le procureur général Suella Braverman a fait un rare plaidoyer personnel devant la Cour d’appel pour des peines plus sévères, demandant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour Cole et Bowers.

Mais Dame Victoria Sharp, Lord Justice Holroyde et M. Justice William Davis ont rejeté aujourd’hui ses arguments et ont déclaré que les peines devraient rester les mêmes.

Ils ont déclaré qu’elle s’était aventurée dans une affaire «inhabituelle» selon laquelle les peines prononcées n’étaient pas accessibles au juge de première instance, le juge Edis, bien qu’elles tombent dans les lignes directrices sur la détermination de la peine d’homicide involontaire coupable.

«Le juge a dû condamner trois jeunes contrevenants pour homicide involontaire coupable et non pour meurtre. Le simple désaccord avec ses décisions quant à la nature et à la durée des peines appropriées ne permet ni de conclure que la peine a été indûment clémente ni de conclure qu’une peine est en principe erronée ou manifestement excessive », ont conclu les juges.

Les juges ont également rejeté les arguments des avocats de la défense selon lesquels les peines d’emprisonnement devraient être réduites et ont rejeté comme «totalement incontestable» une offre de Bowers et Cole de contester leurs condamnations pour homicide involontaire coupable.

Mme Braverman a lancé son appel contre les condamnations au motif que la mort de PC Harper le 15 août de l’année dernière – et les condamnations prononcées contre ses assassins – avaient suscité une «préoccupation publique généralisée».

L’officier avait terminé son quart de travail lorsqu’il a répondu à des informations faisant état d’un cambriolage, et ses pieds se sont pris dans une corde de remorquage qui traînait derrière la voiture des voleurs alors qu’elle s’éloignait.

Il a été traîné le long d’une route de campagne venteuse à des vitesses terriblement élevées pendant plus d’un kilomètre avant que son corps gravement blessé ne se libère.

L’homicide involontaire coupable a longtemps été admis et Cole et Bowers ont été condamnés à l’issue d’un procès, les trois ayant été innocentés par un jury pour meurtre.

“Il me semble que les peines prononcées contre les délinquants étaient indûment indulgentes”, a déclaré Mme Braverman à la Cour d’appel le mois dernier.

«PC Harper a payé le prix ultime pour sa bravoure et cela devrait être reflété dans la phrase.»

Se référant à la peine de Long, Mme Braverman a déclaré: «Une peine d’emprisonnement à perpétuité était la peine appropriée pour le premier délinquant, qui était et reste dangereux… sinon dans un cas comme celui-ci, alors quand?»

Cependant, Timothy Raggatt QC, représentant Bowers, a qualifié les observations du procureur général de «farfelues à l’extrême».

À la suite de la décision d’aujourd’hui, la veuve de PC Harper, Lissie Harper, a remercié le procureur général d’avoir interjeté appel contre «une peine inadéquate et une faute que je ne pouvais pas accepter».

«Je sais qu’elle a pris les bonnes décisions en demandant la révision de ces peines et quel que soit le résultat, je suis heureuse qu’elle partage les mêmes points de vue que moi et tant d’autres citoyens respectueux des lois de ce pays», a-t-elle déclaré.

«Je suis bien sûr déçu de ce résultat et je pense finalement avec le procureur général et la majorité de notre pays que ces peines sont beaucoup trop clémentes, qu’elles ne reflètent pas la gravité et la barbarie des crimes qu’ils ont commis.

«Je continue à me sentir déçu par notre système judiciaire et les lois inadéquates que nous avons en place.»