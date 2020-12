La police du Liban, dans le Tennessee, enquêtait dimanche matin sur un véhicule suspect qui présentait des similitudes frappantes avec le camping-car qui a explosé à Nashville le jour de Noël. Le bureau du shérif du comté de Rutherford a confirmé qu’un camion blanc garé diffusait un son similaire à ce qui avait été entendu avant l’explosion du jour de Noël.

Les députés ont localisé le camion boîte blanche sur Murfreesboro Road dimanche et l’ont arrêté pour un arrêt de la circulation. Le camion était auparavant stationné à l’extérieur du marché Crossroads situé à Walter Hill, dans le Tennessee – juste à l’extérieur de Nashville – et diffusait un message d’évacuation. Le chauffeur du camion a été arrêté et les habitants des environs ont été évacués lors de l’enquête active par mesure de précaution, a déclaré le bureau du shérif, et la scène est toujours active au moment de la rédaction de cet article.

Une déclaration publiée par le bureau du shérif du comté de Rutherford concernant le véhicule suspect qui a été arrêté sur la route 231 sud. La scène est toujours active. pic.twitter.com/0AUppvaJJJ – Wilson Co Sheriff (@wilsonsheriff) 27 décembre 2020

Lors d’une conférence de presse dimanche matin, les enquêteurs ont confirmé que la chanson “Downtown” de Petula Clark jouait avant l’explosion au centre-ville de Nashville. Le camion diffusait également un message automatisé comptant à rebours 15 minutes avant l’explosion et avertissant les résidents et les piétons à proximité d’évacuer la zone.

Les autorités de Nashville et le FBI continuent de chercher des informations sur l’explosion du matin de Noël, les forces de l’ordre recherchant la personne d’intérêt au domicile d’Anthony Quinn Warner sur Bakertown Road dans la région de Nashville. L’homme de 63 ans n’a pas été confirmé en tant que suspect, mais c’est le premier chef de file que les autorités ont suivi en tant que personne d’intérêt.

WSMV Nashville a signalé qu’un véhicule récréatif qui correspond à la description de la police du véhicule récréatif était stationné dans la cour de la résidence de Warner. Il peut être vu sur des photos de Google Maps, mais le point de vente note qu’il n’est plus sur les lieux.

Les autorités qualifient le bombardement d’intentionnel après avoir endommagé plusieurs entreprises à proximité. Les images de sécurité montrent d’importants dommages avec des fenêtres qui se sont brisées au moment de l’explosion, qui a endommagé 41 entreprises à proximité. La bombe a également endommagé un bâtiment AT&T, perturbant les services Internet et téléphoniques dans la région, y compris les services d’urgence 911.

Trois personnes ont été blessées et envoyées à l’hôpital sans aucune victime confirmée à la suite de l’explosion. Cependant, le chef de la police métropolitaine de Nashville, John Drake, a confirmé que des restes humains avaient été retrouvés sur le site de l’explosion.