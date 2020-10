L’Autorité italienne de protection des données a ouvert une enquête sur l’utilisation généralisée de robots qui génèrent de fausses images nues sur l’application de messagerie Telegram. La nouvelle fait suite à une enquête de la société de sécurité Sensity, qui a révélé qu’en juillet 2020, plus de 100000 images falsifiées avaient été générées et partagées sur les chaînes publiques Telegram.

Les robots peuvent générer de faux nus qui ont des filigranes ou qui ne montrent qu’une nudité partielle, et les utilisateurs paient pour «révéler» l’image entière. Les utilisateurs pouvaient soumettre une photo d’une femme au bot et recevoir une version de la photo avec les vêtements «enlevés» et aucune indication que l’image avait été modifiée. Et selon Sensity, un nombre limité d’images générées par des robots, dont la plupart sont extraites de comptes de réseaux sociaux puis manipulées, sont des victimes qui «semblaient être mineures».

Sensity a découvert que les faux nus avaient été générés par le logiciel DeepNude, qui a fait surface en ligne l’année dernière. Son créateur a supprimé le site Web en disant que “la probabilité que les gens en abusent est trop élevée.” Selon Sensity, cependant, le logiciel a été rétro-conçu et est largement disponible sur les référentiels open source et les sites Web de torrent.

“La facilité d’utilisation de ce programme rend toute personne ayant une photo sur le Web potentiellement victime de faux”, a déclaré l’agence italienne dans un communiqué vendredi (en italien) annonçant son enquête sur la question. Il prévoit de demander à Telegram de fournir des informations pour vérifier s’il respecte les réglementations en matière de protection des données, selon sa déclaration.