Une enquête policière a débuté le 1er octobre et se concentre sur l’Open de France et sur des matchs présumés truqués. Le parquet de Paris a ouvert l’enquête en raison de soupçons entourant un match à Roland Garros. Cependant, le bureau n’a pas précisé quelle correspondance.

Selon un rapport d’Associated Press, une unité de police française mène l’enquête. Ce groupe est spécialisé dans la fraude aux paris et les sondages de trucage de matchs. En outre, cette unité de police a précédemment travaillé avec les autorités belges pour enquêter sur les suspicions de trucage de matchs aux niveaux inférieurs du tennis professionnel. Les sondages ciblant le niveau du tennis professionnel du Grand Chelem sont relativement rares, mais le journal allemand Die Welt et le quotidien sportif français L’Equipe ont tous deux signalé des modèles de paris suspects le 30 septembre.

Un match particulier a opposé les joueurs roumains Andreea Mitu et Patricia Maria Tig à Madison Brengle des États-Unis et à Yana Sizikova de Russie. De grosses sommes d’argent auraient été placées sur les deux Roumains pour remporter le cinquième match. Les paris ont été placés sur plusieurs opérateurs et de différents pays.

Die Welt a cité plusieurs sources en rapportant que plusieurs centaines de milliers d’euros ont été misés sur le jeu mettant en scène les deux Roumains. Le cinquième match du deuxième set, en particulier, était au centre de l’attention. Ce cinquième match a été celui dans lequel Sizikova a commis une double faute à deux reprises. Les Roumains ont finalement remporté le match 7-6 et 6-4.

Selon Yahoo! Sports, le directeur général du tennis français Jean-François Vilotte a déclaré que l’enquête avait révélé une quantité considérable d’informations. “Cela signifie que ces systèmes d’alerte fonctionnent. C’est bien que chacun fasse sa part dans l’échange d’informations”, a-t-il expliqué.

“Il faut être vigilant, traiter les informations, surveiller et coopérer. C’est ce qui est à l’oeuvre là-bas. Donc on ne peut que se féliciter que ces mécanismes de coopération internationale fonctionnent. Dans ce cas, on avait un observateur au match. Il est en cours de partage d’informations avec les services d’enquête. “

Bien que les paris aient été placés par l’intermédiaire de plusieurs opérateurs différents, ils ne semblaient pas avoir lieu sur le marché français des jeux de hasard. Un initié a révélé qu’aucune anomalie n’avait été détectée, créant ainsi la conviction que les paris provenaient de l’étranger. “Ils devaient avoir peur de parier en France”, a expliqué la source. “Ils ont essayé de répartir les paris sur d’autres marchés, mais les organismes de l’industrie des paris savent comment faire leurs sommes.”

L’Unité d’intégrité du tennis, qui fait office d’organe de lutte contre la corruption du sport, a répondu aux questions sur l’enquête. Il a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur “conformément à notre politique de confidentialité opérationnelle”.