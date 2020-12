Personne n’ignore que le cinéma traverse une crise considérable et dont une issue n’est pas encore en vue. La pandémie a mis en échec presque tous les aspects de la vie. Le cinéma, bien sûr, mène ses propres batailles: productions arrêtées, projets annulés, sorties majeures retardées d’innombrables fois, etc. Mais, comme nous pouvons le voir, Ce n’est pas la première fois que le septième art traverse une crise.

Si cela ne suffisait pas, nous avons vu ces jours-ci dans les gros titres les désaccords entre créatifs, producteurs et cinéastes de renom, tels que Christopher Nolan, qui se sont prononcés contre la décision de Warner Bros.de premières hybrides pour leurs films du 2021. La société de production a annoncé sa décision de lancer ses films à la fois en salle et sur la plateforme HBO Max et les réactions ont été immédiates.

D’une part, la fréquentation des cinémas, tant sur le marché américain que dans de nombreux pays, est encore sévèrement limitée. Mais aussi, les gens ne semblent toujours pas se sentir en sécurité d’aller au cinéma pour regarder des films. PrincipeLe film le plus récent de Christopher Nolan, ainsi que Mulan de Disney, étaient des tests à tester. Ils ont tous deux obtenu, dans une certaine mesure, de bons résultats avec leurs stratégies.

Cependant, les restrictions, les nouvelles vagues d’infections et le paysage sanitaire mondial complexe obligent l’industrie à emprunter d’autres voies de distribution et de collecte. Nous verrons petit à petit comment cette crise se résout, celle qui il n’a pas été le seul à avoir vécu et que, sûrement, le cinéma survivra.

Les premières crises

De l’invention du cinématographe à la fin du XIXe siècle à nos jours, le cinéma a connu, parallèlement à une réception toujours croissante, ses complications, ses avancées technologiques et une lutte et une concurrence entre studios, chaînes de cinéma et autres situations. Vers le début du XXe siècle, le cinéma était déjà sur une lancée, sa portée s’étendait, les fondations et la dynamique des salles de cinéma étaient posées, et bien plus encore. Non seulement aux États-Unis, où une industrie médiatique très puissante allait enfin se consolider, mais dans de nombreux pays du monde.

Fièvre espagnole

Une pandémie vint s’interposer entre le dire au cinéma: la fièvre espagnole de 1918. Ce n’était pas tout, la Première Guerre mondiale se déroulait également, événement qui allait également contribuer à l’expansion des deuxième et troisième vagues de contagion. Dans cette pandémie, des mesures comme celles que nous vivons actuellement ont également été prises: éloignement social, fermeture de sites et de réunions publiques, utilisation de masques; même l’interdiction de l’utilisation du téléphone. Par conséquent, la crise a rapidement atteint le cinéma.

La guerre a considérablement affaibli l’industrie cinématographique en Europe. La pandémie, quant à elle, a été un facteur dans le déménagement des grands studios de New York à la Californie. Jette ainsi les bases de la ville mythique et de l’industrie cinématographique hollywoodienne. Warner Brothers, RKO, Fox, MGM et Paramount, appelés “The Big Five”, se sont installés dans la vallée californienne et une nouvelle étape dans l’industrie allait commencer.

La Grande Dépression

L’année 1929 a été une année importante pour l’industrie cinématographique aux États-Unis. Et c’est que l’Académie a tenu sa première cérémonie de remise des prix. En septembre et octobre de cette année-là, le grand effondrement de Wall Street s’est produit, ce qui conduirait à une crise économique profonde connue sous le nom de Grande Dépression. C’était une longue fin d’année et les suivantes n’étaient pas meilleures.

La crise financière toucherait durement non seulement ce pays nord-américain, mais ses effets se propageraient au reste du monde. Les activités primaires se sont effondrées, le commerce à tous les niveaux est tombé à des chiffres effrayants et le chômage a atteint des taux dévastateurs dans presque tous les pays. En bref, comme nous pouvons le déduire, cela a également affecté l’industrie cinématographique.

Sans les revenus pour les bases, aller au cinéma devenait difficile. Cependant, ce n’était pas un obstacle à ce que précisément les films soient aidés par le public, car ils servaient en quelque sorte à échapper à la réalité. En effet, Universal a profité à la perfection de cette météo défavorable, libérant Dracula et Frankenstein à cette époque. Le succès de ces films était tel qu’il a jeté avec eux les bases de ce que nous appelons aujourd’hui la saga Monstres universels.

Seconde Guerre mondiale

Malgré le «tournant» que les studios américains ont donné à la crise économique et le succès surprenant du cinéma et des films de l’époque, le monde est entré dans une guerre qui allait changer la vie à tout jamais dans le monde: la seconde Guerre mondiale. Encore une fois, de nombreux facteurs ont influencé cette crise et les conséquences qui ont touché tous les domaines de la vie, y compris, bien sûr, l’industrie cinématographique.

D’un autre côté, le cinéma du monde entier prendrait une allure de propagande, car il serait utilisé comme un véhicule à des fins politiques et idéologiques. En outre, la société de nombreux pays a changé à jamais en envoyant leurs générations de jeunes hommes au premier plan et en laissant les femmes responsables des ménages et des entreprises. Désormais, une autre situation politique tendue affecterait l’industrie, non seulement au niveau économique et durable, mais au niveau discursif: la guerre froide.

De plus, des événements comme la guerre du Golfe, les attentats du 11 septembre, la récession de 2008 impacteraient directement le cinéma. Cependant, non seulement les événements sociaux et géopolitiques ont mis le cinéma en crise, mais aussi les avancées technologiques et la consommation de produits culturels. L’invention de la télévision, VHS, DVD et autres équipements qui seraient inclus dans le soi-disant “Home Cinema”. De la même manière, et plus récemment, à l’ère d’Internet et des plateformes de streaming, le cinéma a dû faire face aux défis les plus divers.

Les technologies qui mettent le cinéma en échec

La télévision a conquis les chambres familiales d’une grande partie des foyers du monde. Beaucoup ont vu dans cette invention la cause de la mort du cinéma, mais cela ne s’est pas passé comme ça. Bien que, il faut le dire, cela a changé les services offerts par le cinéma. La série télévisée a remplacé la série matinée; et les nouvelles à la télévision ont fait de même avec les nouvelles dans les films.

Plus tard, des technologies telles que les cassettes BETA et VHS ont promis d’être ce dont nous avions besoin pour arrêter d’aller au cinéma et en profiter à la maison. Cependant, l’expérience des théâtres semble, et a été montrée à plusieurs reprises, est quelque chose que nous ne voulons pas arrêter de faire. Malgré le boom du soi-disant “Home Cinema”, la vérité est que les salles de cinéma ont continué à se remplir.

De même, l’industrie cinématographique a réussi à se réinventer, créant des moments tant attendus tels que les films à succès de l’été. Jaws, par exemple, a été l’une des bandes qui a fait de cette fois une tradition pour les grandes premières, ainsi que l’une des premières à accompagner sa sortie en salles de merchandising. Quelque chose qui est actuellement une pratique normale de tous les films blcokbuster.

Ni les technologies visuelles et audio haute définition telles que les DVD et les Blu-Ray n’ont battu les cinémas, mais plutôt les sorties ont été hybrides et ont également été le vecteur de la distribution de petites productions en studio. Dans ce sens l’expérience de la consommation de cinéma a été partagée entre les salles et à la maison.

L’expérience unique dans les salles de cinéma

Denise Jans / Unsplash

À l’ère d’Internet, diverses industries ont également subi des changements majeurs. Comme ceux de la musique traditionnelle et de la télévision. De son côté, la puissance des plateformes de streaming a également affecté le cinéma et l’a confronté à plusieurs reprises. Il n’a pas été facile pour l’industrie cinématographique d’accepter des productions destinées à être diffusées sur ces plateformes, et il est certain qu’un consensus à ce sujet ne sera pas atteint de sitôt.

Ce qui est certain, c’est que le public est prêt à continuer à vivre l’expérience inoubliable et irremplaçable de regarder un film dans une salle de cinéma. En partie parce que c’est une expérience unique et irremplaçable qui a également une longue tradition. La première de bandes dans les salles de cinéma continue d’être d’une importance vitale pour les productions et pas seulement au niveau de la collection, qui est déjà un aspect vital pour la santé financière des studios et la longue chaîne de personnes qui rendent possible les bandes.

Ainsi, la pandémie COVID-19 a de nouveau mis le cinéma en difficulté. Mais, comme nous l’avons déjà vu, ce n’est pas la première fois que l’industrie est confrontée à des crises comme celle-ci. Espérons que, comme à d’autres occasions, il le surmontera et se réinventera à nouveau.