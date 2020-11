Sara Maldonado passe un très mauvais moment et l’a révélé ce samedi soir, lorsqu’il a partagé des aspects de sa vie privée sur ses histoires Instagram qu’il a rendues publiques pour ses plus de 300000 abonnés. Dans un acte impulsif, selon ce qu’elle a fait savoir plus tard, Sara a révélé que son partenaire actuel était infidèle lors de son rétablissement du COVID-19, a diffusé qu’elle avait récemment subi un avortement et a exposé la femme avec laquelle Juan Sebastián Ávila l’aurait trompée.

Cependant, après avoir mis en lumière ces intimités, Sara Maldonado a effacé la trace de ses messages et s’est excusée pour l’explosion de rage qu’elle avait. L’actrice qui a participé à des projets tels que Camelia la Texana et The Game of Life, a écrit plusieurs messages dans des histoires consécutives où elle a avoué qu’elle avait fait une fausse couche et que son partenaire était infidèle avec une femme qui, selon elle, voulait dissimuler son identité pour le protéger, alors il a demandé aux gens s’ils savaient quelque chose, de lui dire de l’exposer.

“Aidez-moi! Hier soir, mon ex, Juan Sebastián Ávila a baisé une pute à Tulum, évidemment il veut protéger son identité, j’apprécierai toute information. De toute évidence, cette vieille femme savait qu’elle avait une petite amie et cela en valait la peine. PS I à la maison enfermé par COVID-19 “, a écrit. L’actrice n’a pas révélé plus de détails sur son rétablissement de la maladie causée par le coronavirus (Photo: Instagram @saramaldonado)

Sara a défié la femme qui avait des relations intimes avec son petit ami et qui selon lui s’appelle «Andi», et a rapporté qu’elle avait souffert d’avoir perdu le bébé qu’elle attendait à côté de Juan Sebastián, qu’elle a étiqueté dans tous ses messages.

«Et il y a plus… Il y a trois semaines, j’ai avorté le bébé que nous attendions. Allez pute! Montrez votre visage ou @ juan.sebastian.avila dites qui est-ce? “il a continué.

L’actrice de feuilletons tels que Capadocia et La reina del sur et la telenovela Mundo de fieras et Clase 406, a également assuré que l’infidélité dont il a souffert découlait de la prétendue dépendance d’Ávila à la cocaïne, et qu’après avoir reçu un «laissez-passer», ils sont allés «dans la chambre» pour avoir des relations sexuelles.

Il a également partagé une photo où il a l’air triste (Photo: Instagram @saramaldonado)

«Et pour bien le comprendre, j’ai perdu mon bébé et ils ont dû me mettre à l’hôpital pour me faire avorter et le lendemain elle est allée travailler, et je suis restée seule dans une profonde dépression»a expliqué l’actrice de 40 ans.

Quelques minutes après avoir évacué sa colère, l’interprète s’est excusée avec un message adressé à ses followers, dont certains dans la boîte de commentaires du réseau social, ils ont exprimé leur soutien et l’ont encouragé à travers des messages de solidaritéDésolé de décharger mon courage ici, mais cela ne vaut pas la peine que quelqu’un qui lui a donné tout votre amour, vienne faire quelque chose comme ça dans un moment aussi vulnérable. Merci pour votre haine, @ juan.sebastian.avila Sara Maldonado a remercié les messages de solidarité (Photo: Instagram @saramaldonado)

Ces histoires ont disparu d’Instagram et Sara n’a plus fait de commentaire, cependant ce dimanche après-midi elle a envoyé un message remerciant ses fans pour leur soutien:

«Merci à tous ceux qui m’ont envoyé des messages d’amour et de soutien. Je suis un être humain et je ne suis pas parfait. J’essaye d’être bien, comprendre et pardonner de m’en sortir», A-t-il précisé.

De son côté, Juan Sebastián Ávila, qui ne se consacre pas au divertissement, désabonné votre profil; On suppose que les fans de l’actrice auraient revendiqué ses actions et elle a choisi d’annuler son compte sur le réseau social.

Il n’est revenu pour publier aucun commentaire, mais a laissé entendre qu’il «pardonnerait» l’infidélité de son petit ami (Photo: Instagram @saramaldonado)

Sara Maldonado Fuentes est née à Xalapa, Veracruz, le 10 mars 1980, c’est une actrice connue pour ses projets et la relation amoureuse qu’elle entretenait avec le producteur Billy Rovzar, avec qui il s’est marié en 2007 et a annoncé en 2011 sa séparation.

Source: Infobae