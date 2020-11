Les aveux du prince Charles à Diana un jour avant le mariage | .

Malgré 23 ans de perte fatidique de la célèbre princesse Diana de Galles, de nombreux détails sur sa vie et sa relation avec lui Prince Carlos continuer à venir à la lumière, l’un d’eux, palpite le jour de son mariage et la confession que le fils de Reine Isabel fait le jeune aristocrate.

Des rapports qui ont circulé récemment indiquent que le prince Charles aurait avoué à Diana de Galles la vérité sur ses sentiments une nuit avant son grand mariage.

Selon une source, le fils de la reine Elizabeth, le monarque britannique, Charles de Galles aurait avoué Dame di qu’il ne l’aimait pas.

Diana et Carlos ont joué dans l ‘une des plus importantes unions royales, considérée comme le «mariage du siècle» le 29 juillet 1981.

Tout le monde a appris d’une certaine manière que mariage Entre eux, ce fut un échec complet et cela uniquement à cause des détails superficiels de ce que beaucoup ont pu découvrir, apparemment loin de la presse, leur syndicat aurait gardé encore plus de secrets qui continuent de nous surprendre à ce jour.

Lady Diana a-t-elle traversé l’enfer?

Ils se demandent toujours à quel point la vie de Diana of Wales était mauvaise avec le prince, oubliant le luxe et tout le confort qui entouraient la royale depuis le moment où elle est devenue princesse, jusqu’à son divorce, le 28 août 1996.

C’est le documentaire intitulé “The Diana Interview: Revenge of a Princess” qui éclaire et révèle de nouveaux détails sur la relation toxique entre Diana et Carlos.

Penny Thornton, une astrologue qui l’a appelée “Princesse du peuple«J’avais l’habitude de consulter quelques commentaires sur le mariage entre ces deux personnages qui ont abouti aux princes William et Harry.

Thornton dit que Diana lui a parlé des sentiments de Carlos

L’une des choses les plus choquantes que Diana m’a dites était que, la nuit précédant le mariage, Charles lui avait dit qu’il ne l’aimait pas, a déclaré Thornton. «Je pense que Charles ne voulait pas venir au mariage sous une fausse prémisse. Il voulait éclaircir les choses avec elle et c’était dévastateur pour Diana.

Diana et Carlos à l’autel à l’intérieur de la cathédrale de San Pablo. .

Est-ce que Diana penserait à défendre Carlos?

Après avoir su quels étaient les sentiments royaux de la part du prince de Galles, Diana trouverait un moyen d’éviter de poursuivre les plans et même songerait à ne pas assister à son mariage, disent-ils.

Elle ne voulait pas se marier à l’époque, elle pensait ne pas assister à la cérémonie, a déclaré l’amie du défunt royal britannique.

Cependant, apparemment leur sort était écrit, le couple composé de Diana, une jeune fille de 19 ans et Carlos, 32 ans, est arrivé à l’autel et est devenu le couple le plus populaire de toute la royauté.

Il n’y aurait aucun endroit où Diana et Carlos ne seraient pas accueillis avec une grande joie, tandis que la jeune femme devenait l’une des figures les plus populaires en passant par-dessus n’importe quel membre royal, “Di”, comme elle était aussi appelée, gagnait de plus en plus le cœur de tout le monde en Angleterre et en dehors,

Mais dans leur vie privée, la relation entre eux ressemblait de plus en plus à celle de deux parfaits inconnus.

Même la royale, mère des princes William et Harry, aurait révélé que sa lune de miel avec Charles de Galles “était un tourment”, à cette époque Diana traversait déjà des troubles de l’alimentation et des accès de dépression qui s’éternisaient depuis de nombreuses années. , dérivé de son histoire familiale.

D’un autre côté, un autre documentaire intitulé “Charles et Di: la vérité derrière leur mariage” révélerait qu’au moment de la proposition du futur roi, Diana a ri, ce serait quelque chose qu’elle ne voyait pas venir d’elle, mais apparemment Carlos essayait seulement s’il vous plaît la reine Elizabeth de le voir se marier.

Pendant ce temps, Andrew Morton révélerait en détail ce qu’était finalement le mariage de l’héritière Spencer.

Le pire jour “de sa vie.” J’avais l’impression d’être un agneau qui se dirigeait vers l’abattoir en marchant dans l’allée “, s’exprimait Diana elle-même.

