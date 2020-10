Au milieu de la chute des revenus due à la pandémie, Singapore Airlines transforme deux de ses avions Airbus A380 stationnés à l’aéroport de Changi en restaurants impromptus les 24 et 25 octobre, et il s’est avéré étonnamment populaire. Bloomberg rapporte que tous les sièges des restaurants se sont vendus dans les 30 minutes suivant l’ouverture des réservations, alors que les gens se précipitaient pour retrouver l’excitation d’équilibrer un petit repas sur une table d’avion encore plus petite.

J’admets que j’aime normalement assez la nourriture d’avion, mais c’est probablement parce que c’est quelque chose sur lequel concentrer mon attention au-delà d’une série interminable de films qui ne m’intéressaient jamais assez pour voir au cinéma. Singapore Airlines vend quatre niveaux de repas différents selon Bloomberg, allant d’un repas dans une suite pour environ 474 $, jusqu’à une expérience économique pour l’équivalent de 39 $. Environ la moitié des sièges des avions seront disponibles pour les repas afin de permettre une distance sociale.

Les plans de vols panoramiques ont été abandonnés pour des raisons environnementales

Singapore Airlines lance les expériences culinaires alors que les bénéfices ont chuté grâce à la pandémie. En juillet, la société a déclaré une perte nette de plus de 1 milliard de dollars singapouriens (environ 825 millions de dollars) au cours du trimestre se terminant le 30 juin, et fin septembre, elle a déclaré qu’elle explorait d’autres moyens de gagner de l’argent. En plus de transformer les avions en restaurants, il a déclaré qu’il proposerait des livraisons de nourriture aux maisons des gens, avec des instructions de cuisson et une «liste de lecture spécialement organisée pour recréer l’expérience SIA à bord», rapporte .. Seuls 32 des 220 avions de la compagnie aérienne étaient en service à la fin du mois de septembre, selon ABCNews.

Avec des centaines de vols échoués dans le monde en raison de la pandémie, il y a eu beaucoup de nourriture pour avions qui avaient besoin d’une nouvelle maison. Selon le Lonely Planet, plusieurs fournisseurs de produits alimentaires des compagnies aériennes proposent leurs repas et collations directement à leurs clients.

La recherche par les compagnies aériennes de revenus alternatifs pendant la pandémie a conduit à au moins un, Qantas, proposant des vols panoramiques circulaires dans des avions qui décollent et atterrissent depuis le même aéroport. . note que Singapore Airlines a envisagé d’offrir des vols similaires, mais a abandonné les plans pour des raisons environnementales.

Bien que les sièges de l’A380 soient désormais épuisés, Bloomberg note que Singapore Airlines prévoit d’ouvrir une liste d’attente et examinera comment elle peut répondre à la demande supplémentaire.