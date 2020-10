Exclusif

CanardL’équipe juridique de BS appelle BS pour les blessures qu’un homme prétend avoir subies lors d’un passage à tabac, parce que, comme ils l’ont dit … le gars n’était pas trop déprimé ou blessé pour apparaître dans une émission de télé-réalité.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Bennett Sipes a affirmé avoir subi une commotion cérébrale, une blessure au dos, des blessures physiques et une dépression après un combat en mars 2018 à la discothèque Delilah avec Drake, Odell Beckham et d’autres. Sipes a déposé une plainte pour le combat, mais les avocats de Drake ont déposé des documents soulignant que Sipes n’est pas seulement apparu sur “Love Island” récemment … ils affirment également qu’il a assisté à des festivals de musique et a fait des backflips sur des balançoires pendant ses vacances au Mexique.

Comme on dit dans la documentation, obtenue par TMZ, Sipes “semblait tout sauf déprimé”.

Les documents juridiques incluent une déclaration de l’ex-GF de Sipes, Sommer Ray Beaty, disant qu’il a commencé à travailler avec elle après la bagarre. Elle affirme qu’il a transporté son équipement photographique sans difficulté. Elle affirme également que Sipes semblait aller bien après la guérison de ses blessures visibles – et ils ont voyagé ensemble au Mexique, au Maryland, au Colorado, en Angleterre, en France, en Italie et au Japon. Elle affirme qu’ils ont également assisté au festival Coachella, Stagecoach et Rolling Loud.

L’équipe de Drake a également déclaré que Sipes avait supprimé un tas de SMS avec Beaty … ce qui, selon eux, est un grand non-non pendant que le procès était en cours. Ils soupçonnent que les messages auraient pu faire la lumière sur les blessures présumées de Sipes ou sur l’incident lui-même.

TMZ a cassé l’histoire … Sipes a poursuivi Drake, OBJ et Kourtney Kardashianex, Younes Bendjima, de retour en janvier 2019 réclamant Younes l’a attaqué ainsi que des membres de l’entourage de Drake et OBJ. L’ex de Sipes a déclaré dans sa déclaration que Drake et OBJ se tenaient à l’arrière du groupe et “semblaient simplement observer ce qui se passait et suivre le groupe par curiosité. Aucun d’eux ne semblait instruire les autres ou encourager les autres à faire rien du tout.”

Sipes avait allégué que Drake avait fait un geste de «coup de gorge» et c’est ce qui a poussé son équipe à battre Sipes en une pâte. Mais, l’ex de Sipes contredit cela … affirmant qu’elle n’a vu aucun geste de «coup de gorge» «et que je n’ai pas vu Drake encourager quoi que ce soit.

L’équipe de Drake demande à un juge de rejeter le procès de Sipes.