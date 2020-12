Le procès explosif qui a eu lieu au cours de l’été et a présenté Depp et Heard, 57 ans, comme témoins, comprenait des allégations de toutes sortes, de la consommation de drogue endémique à un incident sur le lit conjugal du couple.

Dans des documents judiciaires, Sherborne a critiqué le témoignage de l’actrice “Aquaman” comme non fiable et incohérent, et a critiqué le juge pour ne pas avoir examiné son récit.

Amber Heard et Johnny Depp. (.)

Nico a conclu que «l’appelante était coupable de graves agressions physiques sans tenir compte ni même reconnaître que Mme Heard avait été fausse dans son témoignage, sans mettre en contraste son récit avec la preuve documentaire et la preuve d’autres témoins, et sans faire aucune constatant qu’il ne croyait pas ces témoins », a écrit Sherborne, selon The Guardian.

L’avocat l’a qualifié de “procès très public, prononcé par un juge unique, avec des résultats dévastateurs d’infractions pénales extrêmement graves” avec “des implications de grande portée pour le grand public”, selon le rapport.

Depp a poursuivi The Sun et son rédacteur en chef pour un article d’avril 2018 qui le traitait de «batteur d’épouse» sur la base des allégations de Heard.