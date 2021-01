L

Les avocats criminels d’ondon se sont fait dire qu’il était «dangereux» de continuer à assister aux tribunaux de première instance alors que les appels à un arrêt partiel du système de justice étaient demandés.

La London Criminal Courts Solicitors ‘Association a demandé aujourd’hui que les procès des magistrats soient interrompus sauf lorsque les accusés sont détenus en prison, les avocats assistant à distance à toutes les audiences essentielles.

L’organisme professionnel affirme que les tribunaux de la capitale, qui sont restés ouverts jusqu’à présent pendant le verrouillage du coronavirus, sont surpeuplés et que les avocats sont menacés lors de visites de cellules et de réunions de consultation avec leurs clients.

Il est suggéré que certains gardes de sécurité du tribunal et le personnel de garde ne portent pas de masques, et les accusés sont traduits en justice malgré un test positif pour Covid-19.

«Nos membres rapportent que les tribunaux de première instance locaux sont à nouveau trop encombrés et que les demandes de comparution à distance sont sous-utilisées», a déclaré le LCCSA dans un communiqué.

«Ils rencontrent des gardes de sécurité, des gardiens et d’autres usagers du tribunal qui ne portent pas de masques dans l’exercice de leurs fonctions.

«Les cellules, les salles de consultation et les tribunaux sont mal ventilés, trop petits pour permettre une distanciation sociale et si fréquemment utilisés, ils ne peuvent pas être désinfectés.

«De plus, il y a des cas d’accusés amenés de prison ou d’un poste de police qui ont été testés positifs pour Covid -19 ou qui sont clairement symptomatiques.»

Insistant sur le fait que «plus doit être fait», l’organisme a émis une série de demandes, notamment la suspension des procès devant les tribunaux d’instance pour les accusés sous caution, l’utilisation plus large de la technologie à distance pour les avocats et les accusés, et l’ajournement des audiences de détermination de la peine lorsqu’une peine possible.

L’organe a également suggéré: «Les membres du public, à l’exception des journalistes, ne devraient pas être autorisés à entrer dans les tribunaux de première instance. Assister à l’audience de quelqu’un d’autre n’est pas une raison pour quitter la maison pendant le confinement. »

Le LCCSA s’est arrêté avant de dire que les tribunaux devraient fermer entièrement, mais a averti qu’un «environnement beaucoup plus sûr pour ceux qui sont restés devant le tribunal» était nécessaire.

«Les dispositions actuelles ne garantissent pas la sécurité des personnes et n’aident pas à protéger le NHS ou ne nous permettent pas de contrôler la propagation de l’infection pour sortir du confinement.

«Nous cherchons à travailler avec HMCTS pour mettre en œuvre ces changements. Sans changement urgent, nous ne pouvons pas informer nos membres qu’il est prudent de continuer à assister aux tribunaux de première instance à Londres pendant cet incident majeur.

Le Syndicat des services publics et commerciaux (PCS), qui représente le personnel des tribunaux dans tout le pays, a appelé à la fermeture des bâtiments des tribunaux pendant le verrouillage national et à un passage à des audiences virtuelles uniquement.

“Nous appelons à une fermeture temporaire immédiate des cours et tribunaux à travers l’Angleterre et le Pays de Galles”, a déclaré un porte-parole du syndicat. “Toutes les affaires légalement essentielles qui doivent être tenues devraient avoir lieu virtuellement. Il est clair qu’obliger les tribunaux à se réunir en personne augmentera inutilement le risque de propagation du Covid-19.

«Les rapports faisant état de taux d’infection par Covid parmi le personnel du HMCTS sont actuellement supérieurs à la moyenne nationale. Pourtant, le département fait preuve d’irresponsabilité en plaidant pour le« statu quo ».

Le gouvernement a jusqu’à présent indiqué que les tribunaux resteraient ouverts malgré les restrictions nationales sur les mouvements et les efforts pour lutter contre la propagation de la nouvelle souche du virus.

Ceux qui ont besoin de se présenter au tribunal ont reçu une dispense dans le règlement, les avocats, le personnel des tribunaux, les jurés et même les accusés classés comme des travailleurs critiques pour leur permettre de participer aux procès.

HM Courts and Tribunal Service insiste sur le fait que ses bâtiments sont «covid secure», avec une série de mesures comprenant la distanciation sociale, le port de masques et des écrans en plexiglas pour essayer de contrôler la propagation du virus.

Le système de justice est déjà sous pression pour s’attaquer à de nombreux arriérés d’affaires, avec quelques progrès réalisés dans la réduction de la liste d’attente au tribunal d’instance au cours des derniers mois de l’année dernière.