au début, 600 membres du personnel des tribunaux, juges, avocats et jurés ont été testés positifs pour Covid-19 au cours des sept dernières semaines, ont révélé de nouveaux chiffres alors que les avocats exigeaient un arrêt temporaire du système de justice pénale.

Le Barreau demande une pause de deux semaines sur les procès devant jury et les auditions des magistrats qui ne peuvent être menées virtuellement, tandis que les craintes pour la sécurité dans les tribunaux font l’objet d’une enquête.

De nouveaux chiffres du ministère de la Justice montrent que 434 membres du personnel ont été testés positifs pour le virus entre le 24 novembre 2020 et le 11 janvier.

Dans l’ensemble du domaine judiciaire d’Angleterre et du Pays de Galles, 69 membres de la magistrature ont attrapé un coronavirus, ainsi que 23 jurés et 73 “ usagers des tribunaux ”.

Les données, publiées par le ministre des tribunaux Chris Philp en réponse à une question parlementaire, montrent que le tribunal de la famille du centre de Londres a signalé l’un des plus nombreux cas parmi le personnel, avec 16 au cours de cette période.

Vingt-neuf membres du personnel des Royal Courts of Justice ont été testés positifs, ainsi que trois juges, le tribunal de première instance de Westminster a eu neuf affaires parmi le personnel et la magistrature, les tribunaux de première instance de Thames et Stratford ont enregistré dix affaires chacun, et la cour de la couronne de Snaresbrook a eu 11 affaires dont trois jurés.

Le Barreau d’Angleterre et du Pays de Galles a écrit aujourd’hui au HM Courts and Tribunals Service et au juge président principal pour lui faire part des craintes croissantes de la profession juridique.

Les tribunaux sont jusqu’à présent restés ouverts et fonctionnent normalement malgré le verrouillage national et les nouvelles souches du virus. Des mesures de sécurité, notamment la distanciation sociale et le port du masque, sont en vigueur.

«Tout au long de la pandémie, le Barreau a soutenu qu’il était essentiel que la justice continue d’être rendue», a déclaré le président du Barreau, David Greene.

«Cependant, la sécurité des usagers des tribunaux et de ceux qui travaillent au sein du système judiciaire est de la plus haute importance, en particulier compte tenu de la nouvelle variante de coronavirus plus facilement transmissible.

«Depuis l’annonce du troisième verrouillage national, nous avons reçu un nombre important de commentaires de nos membres exprimant de sérieuses inquiétudes quant à la sécurité des bâtiments du tribunal, malgré les assurances du HMCTS selon lesquelles ils sont protégés par Covid pour la nouvelle variante.

Il a déclaré que les mesures de sécurité prises jusqu’à présent ont été bien accueillies, mais que le nombre record d’infections quotidiennes dans le pays «ne peut être ignoré».

«En raison de l’accélération rapide de la transmission et des pressions toujours croissantes sur le NHS, nous sommes maintenant dans une position où des mesures urgentes au sein des tribunaux doivent être prises afin d’assurer la sécurité et d’aider au processus d’endiguement du taux d’infections. et en veillant à ce que le NHS ne soit pas submergé. »

La proposition du Barreau est de prévoir une «pause» de deux semaines sur le travail des tribunaux et des magistrats, où les accusés sont en liberté sous caution, et de changer les audiences virtuelles par défaut pour les audiences essentielles.

«Nous reconnaissons que cela va à l’encontre de l’impératif d’atténuer l’arriéré croissant des affaires devant les tribunaux», a déclaré M. Greene.

«Cependant, si la situation actuelle persiste, il est presque certain qu’il y aura une perte de capacité significative en raison des fermetures de tribunaux suite à des épidémies de coronavirus et en raison de la maladie du personnel, des avocats, de la justice et des parties.

«Nous pensons que les mesures que nous proposons représentent la moins mauvaise option pour garantir que les tribunaux puissent continuer à fonctionner en toute sécurité.»

Des écrans en plexiglas ont été érigés dans les tribunaux pour tenter de protéger les jurés et les avocats

En réponse à la question parlementaire sur les cas, M. Philp a déclaré: «Nous prenons des mesures rapides et solides pour chaque cas positif. Il ne faut pas présumer qu’un cas positif indique qu’il y a transmission à l’intérieur d’une cour ou d’un tribunal.

«Le taux d’incidence positif pour le personnel du HMCTS a généralement suivi la moyenne nationale anglaise pendant la pandémie. À l’exception d’un très petit nombre d’emplacements, notre évaluation actuelle est que la transmission à l’intérieur du domaine est limitée.

«Lorsqu’il y a deux cas confirmés ou plus ou une augmentation des incidents suspects dans les 14 jours liés à un seul site, une équipe nationale fournit un soutien et des conseils supplémentaires aux tribunaux locaux dans la gestion de la réponse et l’identification précoce des contacts étroits afin qu’ils peuvent être informés pour s’auto-isoler à l’appui du test et de la trace du NHS.

«Conformément aux directives de santé publique, lorsqu’il y a cinq cas confirmés ou plus (pour l’Angleterre) ou deux cas confirmés ou plus (pour le Pays de Galles et l’Écosse) dans un délai de 14 jours, nous nous référerons, conformément aux directives de santé publique, à des équipes locales de protection de la santé qui évalueront les circonstances individuelles et fourniront tout autre conseil et orientation. »