Les baisers de Thalia sont très désagréables, dit l’acteur | .

Ce n’est un secret pour personne que la belle actrice et chanteuse Thalía a atteint une renommée maximale au Mexique grâce aux feuilletons; mais un fait curieux a étonné tout le monde: un acteur a révélé que ses baisers étaient plus que désagréables.

En disant de Arturo Peniche, l’acteur avec qui Thalía a joué dans la célèbre telenovela Maria mercedesEmbrasser Thalía était le plus désagréable et contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, lorsque les scènes de baisers entre Jorge Luis del Olmo et María Mercedes sont arrivées, l’acteur a trop souffert.

Malgré l’énorme beauté de la chanteuse mexicaine, Peniche a souffert des scènes dans lesquelles elles devaient être proches et la cause est ce que beaucoup pensaient, l’odeur de sa bouche. Arturo Peniche a révélé que l’interprète d’Arrasando aimait manger des plats très épicés.

Le truc du feuilleton a partagé pour Suelta la Sopa que Thalía est arrivée aux enregistrements avec une forte odeur d’ail, un condiment qu’elle utilisait à l’excès dans sa nourriture.

Elle aimait sortir manger dans un restaurant de fruits de mer, alors elle arrivait avec une terrible odeur d’ail, de cette façon Peniche exposait l’actrice.

Le bel acteur a souligné que malgré cette situation désastreuse, lui et sa camarade star de Maria mercedes Ils s’entendaient très bien, alors il lui fit savoir à quel point il souffrait de son souffle, alors un jour la belle étoile arriva en présumant qu’il s’était brossé les dents pour ne plus se plaindre; c’est alors que Peniche a inventé une blague.

Arturo Peniche a pensé donner à la beauté une cuillerée de son propre chocolat Thalia et il a mangé un oignon rouge entier pour qu’il souffre la même chose avec lui, bien que la plaisanterie ait coûté cher et qu’il a fini par pleurer.

Thalía est arrivée en disant qu’elle s’était brossé les dents et que je ne devrais plus me plaindre. Je suis allé manger un oignon rouge et je l’ai soufflé. J’ai pleuré de dégoût, mais c’était très drôle, a avoué le célèbre.

María Mercedes n’était qu’une telenovela de la soi-disant triologie des Marías, composée de celle-ci, Marimar et Maria du quartier. María Mercedes est devenue l’une des telenovelas préférées des téléspectateurs, à tel point qu’elle a été créditée de six des 10 nominations qu’elle avait pour les TvyNovelas Awards en 1993; Meilleur premier rôle, meilleur méchant (Laura Zapata), meilleure actrice dans un second rôle (Carmen Salinas), meilleure jeune actrice (Thalía) et meilleur second rôle masculin (Raúl Padilla “Choforo” et Fernando Ciangherotti).

Avant ce rôle principal, Thalía avait déjà fait partie d’autres productions célèbres; Parmi eux, le feuilleton Quinceañera, qu’il a joué aux côtés d’Adela Noriega, Ernesto Laguardia et Rafael Rojas. La belle épouse de Tommy Mottola a également acquis une énorme renommée dans le monde musical à un très jeune âge, ceci après avoir fait partie du groupe de jeunes légendaire Timbiriche, d’où viennent d’autres grandes stars comme Éric Rubín et Paulina Rubio; ce dernier étant toujours désigné comme l’éternel rival de Thalía.

Par la suite, la star mexicaine s’est lancée en tant que soliste et a commencé à avoir d’énormes succès tels que Amour mexicain et le feu; cette dernière chanson dédiée à un amour attachant. Beaucoup assurent que Fuego est née de l’inspiration de la sœur de Laura Zapata lorsqu’elle a subi la perte d’un grand amour, un homme bien plus âgé qu’elle, un homme d’affaires et avec qui elle était sur le point de se marier. Thalía était très jeune et heureusement son cœur a guéri, maintenant elle a un mariage plus qu’heureux et avec deux enfants à côté du magnat de la musique Tommy Mottola.