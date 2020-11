T

Le boom des rachats de Londres et des frais des banques d’investissement s’est accéléré alors qu’une offre de 7 milliards de livres sterling pour le géant de l’assurance RSA a été suivie aujourd’hui par des transactions dans les secteurs de l’immobilier, de l’alimentation et de la technologie.

L’opération de rachat de RSA hier soir a suscité l’espoir de nouvelles transactions dans le secteur de l’assurance, faisant grimper les actions d’Aviva et d’Hiscox.

Ailleurs, la branche d’investissement du Wellcome Trust a acheté le groupe immobilier Urban & Civic pour 506 millions de livres sterling et le propriétaire de gâteaux M. Kipling, Premier Foods, a vendu Hovis au groupe de capital-investissement Endless. Sportech, la société de technologie de paris derrière The Tote, a reçu une offre d’un fonds spéculatif américain et le géant de la cybersécurité Aveva a lancé une émission de droits de 2,84 milliards de livres sterling pour financer son accord de 5 milliards de dollars visant à acheter OSIsoft américain.

La vague d’intérêt pour les OPA dans les entreprises londoniennes est controversée, car certains actionnaires craignent que leurs entreprises soient achetées à bas prix.

Certains estiment que l’offre de RSA sous-évalue l’entreprise et Sportech a rejeté son prétendant ce matin.

G4S lutte contre un effort de reprise de GardaWorld pour les mêmes raisons, tandis que le conseil d’administration de McCarthy & Stone a été critiqué pour avoir accepté une offre de rachat, selon certains, sous-évalue le constructeur de maisons de retraite. L’investisseur de McCarthy, Royal London, a rendu public ses préoccupations,

Mais la tendance aux fusions devrait se poursuivre. Cela a soutenu les cours des actions et déclenché des frais importants pour les banques de la ville et les conseillers qui y travaillent.

L’accord RSA entraînera des millions de livres de frais pour les banquiers, car l’accord est complexe, impliquant deux soumissionnaires qui vont démanteler l’entreprise.

Robey Warshaw, Goldman Sachs et Bank of America conseillent RSA. Barclays conseille l’assureur canadien Intact, qui prend en charge les opérations au Canada, au Royaume-Uni et à l’étranger. Morgan Stanley conseille le danois Tryg, qui reprendra les entreprises suédoises et norvégiennes.

Les analystes ont déclaré que les conseillers d’Aviva chez Citigroup et JPMorgan Cazenove seraient probablement maintenant prêts à trouver des approches potentielles pour certaines parties ou l’ensemble de l’entreprise.

Aviva est en train de quitter ses activités à l’étranger sous la direction de la nouvelle directrice générale Amanda Blanc et a récemment vendu sa branche de Singapour, bien que Blanc ait exclu des appels dans certains trimestres pour qu’elle démantèle ses unités d’assurance vie et générale.

Sur RSA, des analystes tels que Shore Capital ont déclaré que le cours acheteur était juste.