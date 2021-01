Les bas résille de Noelia la rendent plus attrayante! | Instagram

La belle chanteuse interprète de “Candela” Noelia a partagé une vidéo dans laquelle elle apparaît montrant ses charmes sous différentes perspectives tout en portant également un minuscule body et des bas résille, ce qui était assez intéressant pour ses fans car cela montrait un peu plus que prévu.

Également convertie en une grande femme d’affaires reconnue non seulement au Mexique mais aussi dans d’autres pays, la chanteuse est aussi une célébrité sur les réseaux sociaux.

Même si Noelia Il n’a qu’Instagram où il partage des publications intenses dont ses followers sont fascinés, comme celle qu’il a récemment publiée, c’était une vidéo dans laquelle il mettait en avant tous ses charmes.

Ladite vidéo a été partagée il y a environ 19 heures malgré le fait que les commentaires ne peuvent pas être écrits parce qu’elle a décidé de les bloquer, elle a eu plusieurs j’aime, ce qui est évidemment permis, sûrement les commentaires que ses fans auraient mis loueraient sa silhouette et lui demanderaient Aussi s’ils pouvaient en voir un peu plus, Noelia partagea la réponse dans sa description.

Je vous attends, venez me voir tout de suite sur mon compte OnlyFans et VOUS POUVEZ VOIR TOUT ce que vous ne pouvez pas voir ici … Je vous attends maintenant sur mon compte OnlyFans. N’ATTENDEZ PLUS, inscrivez-vous maintenant !! », écrit-il dans sa publication.

La belle blonde semble marcher dans ce qui semble être un couloir, sa voix envoûtante fait ramper votre peau lorsque vous l’entendez dire les mots magiques pour obtenir un contenu plus divertissant, au cas où vous voudriez continuer à ravir vos élèves avec ses images, Noelia Elle vous invite très coquette à vous abonner à sa page chez OnlyFans où vous apprécierez sûrement de voir sa peau plus en détail.

Alors qu’il vous invite à faire partie de ses abonnés avec une de ses mains, il manipule la caméra qui traverse une grande partie de son corps, d’abord il se concentre sur ses charmes serrés sur son corps qui sort presque de lui, plus tard il abaisse un Peu son poignet et nous présente un autre détail de sa silhouette exquise, les collants en filet qu’elle porte en dessous, lentement elle montre ses charmes ultérieurs, laissant ses parties se montrer un peu mais sans montrer quelque chose d’anormal.

Si vous souhaitez suivre les instructions de Noelia, vous devrez payer une redevance mensuelle pour accéder au contenu qu’elle publie, jusqu’à présent, elle a 110 publications, lorsque vous ouvrez sa page, vous ne pouvez voir que les prix, comme ceux de ses fans et quelques commentaires qui Il vous le dit mais ils ne sont pas affichés en plus de la photo de profil et la couverture est la seule chose que quelqu’un sans abonnement peut voir.

Bien qu’apparemment Noelia n’a cessé de promouvoir cette page, ce n’est pas la seule activité qu’elle a exercée, car la grande femme d’affaires et entrepreneuse qu’elle est devenue est toujours à la recherche d’un moyen de créer quelque chose de nouveau, ou aussi d’acquérir de nouvelles entreprises pour les démarrer, comme sa dernière acquisition d’un lot de voitures avec un atelier mécanique, de cette nouvelle entreprise il a également partagé plusieurs vidéos et images.

Ce dont elle est très fière, c’est lorsqu’elle partage ses réalisations sur Instagram, chaque jour qui passe, elle parvient à se surpasser encore plus, car elle semble aussi chercher un nouvel endroit pour ouvrir un autre cabaret.

Sans aucun doute, Noelia est une femme qui est constamment en mouvement, non seulement professionnellement mais aussi personnellement, car il y a des rumeurs selon lesquelles elle veut devenir mère dont nous sommes sûrs qu’elle fera un excellent rôle, en plus de cela, elle sortira bientôt de nouveaux albums à la fois en anglais. comme dans la salsa.

