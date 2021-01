Les bas résille de Noelia rehaussent ses charmes en dansant | Instagram

Encore une fois la chanteuse à succès originaire de l’île de Porto Rico, la belle et audacieuse Noelia Il a réussi à provoquer plus que des soupirs auprès de ses followers grâce à une vidéo qu’il a publiée où il dansait, la chose intéressante était la tenue de bas résille qu’il portait.

Avec plus de 20 ans de carrière Noelia il connaît très bien les goûts de son public que ce soit devant la scène ou sur son compte Instagram, qui est par hasard le seul réseau social qui soit sûrement actif en raison des activités constantes qu’il doit mener pendant la journée.

Comme vous le savez bien, Noelia en plus d’être une belle chanteuse et mannequin est aussi une femme d’affaires, nous sommes donc presque certains que le modèle qu’elle utilisait pour sa formidable danse fait partie de sa ligne noelicious, dans laquelle vous pouvez trouver les modèles les plus audacieux et beaux. .

Actuellement, pour une célébrité, il est très facile de promouvoir ses activités via ses réseaux sociaux, dans le cas de Noelia quien es una gran cantante, modelo y empresaria lo hace todo a la vez, esto porque además de promocionar su línea de ropa, lo hace también con su música pues si pones atención a video que te compartiremos enseguida sabrás que es su propia voz la que il est en train de chanter.

Vous vous demandez peut-être pourquoi il interprète une chanson au rythme de la salsa, la réponse est très simple il y a quelques semaines il a partagé l’excellente nouvelle qu’il sortirait de nouveaux albums, un entièrement en anglais et un autre de musique avec des rythmes de salsa, tout au long du days nous a ravis avec quelques petites chansons qu’il inclura dans ses albums, il ne fait aucun doute que Noelia ne s’arrête pas!.

Dans sa vidéo, comme nous l’avons déjà mentionné, elle danse sur l’une de ses nouvelles chansons, alors qu’elle porte l’une des plus petites robes que nous ayons jamais vues, c’est un col roulé sans manches et semble être en latex sur le dessus, à partir de la taille et la jupe est faite d’un tissu plus léger qui se déplace facilement dans le vent.

Il y a deux chaussettes qu’elle porte, une extrêmement fine qui est à peine perceptible et celle au-dessus est noire, attirant l’attention à cause du motif sur le devant, en plus la belle blonde était accompagnée de longues bottes qui font la combinaison parfaite pour sa tenue, comme détail supplémentaire sur le haut de sa robe, un de ses charmes est sur le point de partir d’un côté!

Wuau vous êtes un amour de la beauté “,” Vous vous êtes secoué tôt “,” Spectaculaire votre beauté votre look très tentant excellent chanteur “, ont écrit certains fans.

Au fil des ans, Noelia a été de plus en plus surprenante, surtout parce qu’il semble qu’elle a l’air bien mieux qu’au début de sa carrière, sans aucun doute le passage des années ne semble pas la toucher du tout, grâce à la constante L’exercice et l’assurance d’une alimentation équilibrée, c’est qu’elle parvient à maintenir une silhouette avec laquelle elle pourrait facilement être comparée à une jeune femme de 20 ans.

Bien sûr, avec autant d’activités et d’entreprises qu’elle doit faire tout au long de la journée, cela lui donne une raison d’exercer son corps et d’être active, car bien qu’il semble qu’elle se consacre uniquement à la promotion de sa silhouette et de sa page OnlyFans, Noelia le fait. beaucoup plus, peut-être que vous ne le saviez pas mais l’interprète de “Clávame tu amor” possède plusieurs sociétés dans lesquelles, heureusement, elle se porte plutôt bien et continuera sûrement à réussir dans tous les projets qu’elle entreprend.

