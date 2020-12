Lorsque JLo a joué au Super Bowl Half Time Show en février, vous seriez pardonné de supposer que tous les yeux étaient rivés sur la star, son look métallique et ses mèches succulentes.

Pour les sneakerheads cependant, il y avait quelque chose de bien plus séduisant sur scène: les baskets Air Jordan 1 de J Balvin, que le hitmaker taquina sur son Instagram avant la représentation.

Dix mois plus tard, les bandes de roulement, lancées hier et issues d’une collaboration entre Balvin et la marque Jordan, se sont vendues instantanément, faisant l’histoire de Nike.

La star colombienne, qui est également le premier artiste latino à collaborer sur une paire de Jordans, s’est rendue sur son Instagram pour déclarer: «Sold Out Global Sold out. D’après ce que j’ai compté, ils étaient partis en une minute.

(Nike)

Bien que Nike ne soit pas en mesure de divulguer des chiffres exacts, le battage médiatique est réel: les coups de pied kaléidoscopiques, qui ont pris deux ans à concevoir et à créer, se vendaient à l’origine pour 190 $ et sont déjà réinscrits pour quatre fois ce montant sur le site de revente StockX.

(J Balvin a fait ses débuts avec “ Air Balvins ” lors du Super Bowl Halftime Show en février / .)

Ce mois-ci va de mieux en mieux pour J Balvin après avoir été dévoilé comme l’artiste le plus écouté de l’année par Deezer la semaine dernière.

Ce n’est pas non plus le premier lancement d’Air Jordan 1 à guichets fermés de l’année. Les Air Jordan 1 en édition limitée de Dior, qui ont chuté en juillet, ont non seulement recueilli une liste d’attente de 5 millions de dollars et ont fait faire la queue aux fans à partir de 4 heures du matin pour mettre la main sur une paire, mais sont maintenant vendues pour plus de 30000 $ sur certains sites de revente.