Nous passons un tiers de notre vie à dormir et, au milieu d’un verrouillage hivernal, je risquerai que ce soit plus.

Il n’y a donc jamais eu de meilleur moment pour investir dans de très bons jammies. Mais que se passerait-il si elles pouvaient aussi être bonnes pour la planète? Il existe une multitude de petites marques qui fabriquent des vêtements de nuit socialement conscients et respectueux de l’environnement qui savent qu’un bon sommeil commence par la tranquillité d’esprit. Voici comment répéter durablement.

Soies durables

Pyjama en soie de mûrier – Japiur Gold, 220 £, The Ethical Silk Company

La soie traditionnelle est fabriquée en faisant bouillir des vers à soie vivants pour les séparer de leurs cocons soyeux. Pour certains, cela ne suffira pas.

La soie de mûrier est une alternative plus douce, faite en attendant que les vers émergent naturellement (comme des papillons de nuit) avant de rassembler leurs cocons pour filer du fil de soie. La Ethical Silk Company, basée à Londres, fabrique de magnifiques vêtements de nuit en soie de mûrier indien imprimée à la main à Jaipur en utilisant une technique d’impression traditionnelle indienne (220 £ pour un ensemble, theethicalsilkcompany.co.uk).

Ou vous pouvez faire complètement abstraction de la soie en faveur d’un produit de copie sans cruauté génial fabriqué à partir de pulpe d’herbe de bambou. La «soie» de bambou est incroyablement douce avec une texture semblable à la vraie chose. Il est 100% biodégradable, naturellement hypoallergénique et antibactérien, et ses fibres transversales le rendent brillamment régulateur de température. La meilleure partie? Contrairement à la soie, elle est entièrement lavable en machine. La marque londonienne Nightire est spécialisée dans les pyjamas en bambou «soie». Son nouvel ensemble de beaux corps vert émeraude (82 £, nightire.com) est imprimé avec une illustration de l’artiste Sarah Donde; un incontournable pour le fan club des vases Anissa Kermiche.

Ensemble “ soie ” d’Udaipur, 160 £, Lunaandnoon.com

La marque britannique Luna and Noon adopte quant à elle une approche différente: créer sa «soie» végétalienne à partir de 100% Cupro, un déchet de la production de coton qui ressemble et se sent comme de la soie, et respire et régule la température comme le coton. Essayez l’ensemble Udaipur tout blanc pour un brunch ultra glamour du samedi à la maison (160 £, lunaandnoon.com).

Coton conscient

Ensemble enveloppant, 225 £, General Sleep, reve-en-vert.com

Lorsque vous achetez des pyjamas en coton, recherchez des entreprises qui utilisent du coton biologique certifié équitable, ce qui garantit un salaire décent et des droits des travailleurs pour ceux qui se trouvent à l’extrémité de la chaîne d’approvisionnement. La marque londonienne People Tree – un ancien de la scène de la mode durable, fondée en 1991 – utilise non seulement du coton 100% équitable, mais dispose également d’un système en boucle fermée pour minimiser la quantité d’eau nécessaire à la production.

L’ensemble “ soie ” de cow-boy, 150 £, Charlotte Dunn

General Sleep est une nouvelle ligne de vêtements de nuit chic de Nouvelle-Zélande qui utilise un mélange de coton biologique et de lin pour créer des pyjamas sobres conçus pour les minimalistes (ensemble portefeuille, 225 £, reve-en-vert.com) tandis que la marque londonienne Billy Sleeps a un magnifique bio ensemble en coton vert olive avec passepoil rose (150 £, wolfandbadger.com) avec une délicieuse sensation Sixties. Charlotte Dunn fabrique des ensembles de pyjama à partir d’un mélange de bambou et de coton biologique dans son atelier de Londres – l’ensemble cowboy à imprimé cactus (150 £, charlottedunndesign.com) est en tête de ma liste de Noël.

Manifestations pyjama

Pyjama Safari C St Quinton

En plus des matériaux respectueux de l’environnement, il existe plusieurs marques de vêtements de nuit socialement responsables qui réinvestissent une partie de leurs bénéfices dans de bonnes causes. Pour Les Femmes, cofondée par l’actrice Robin Wright, vend des vêtements de nuit en coton biologique qui soutiennent les organisations caritatives qui aident les femmes dans les régions en conflit du monde entier, leur donnant la possibilité d’apprendre un métier spécialisé et donc de subvenir aux besoins de leur famille. Alors que le label londonien C St Quinton veut que vous sauviez le rhinocéros blanc pendant que vous dormez, en achetant leurs magnifiques pyjamas en coton bio équitable à col mandarin, qui reversent une partie des ventes à une organisation caritative appelée Save the Waterberg Rhino.