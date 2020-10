Si vous avez un boîtier Amazon Fire TV, que vous détestez prendre une télécommande vocale et que vous avez un appareil compatible Alexa séparé comme un haut-parleur intelligent Echo, alors j’ai de bonnes nouvelles. Une nouvelle mise à jour déployée cette semaine ajoute une foule de nouvelles fonctionnalités mains libres au Fire TV, telles que la possibilité de l’utiliser pour afficher les calendriers ou la météo, contrôler les menus et écouter de la musique.

Bien que nombre de ces fonctionnalités de type écran intelligent aient déjà été disponibles sur Fire TV grâce à la télécommande vocale d’Amazon, la nouveauté est de pouvoir y accéder en mains libres. Vous devrez cependant coupler un appareil externe compatible Alexa comme un Amazon Echo pour que la fonctionnalité fonctionne. Le Fire TV Cube est le seul des boîtiers de streaming d’Amazon à avoir les micros à champ lointain pour gérer les commandes vocales mains libres intégrées à l’appareil lui-même.

Transformez votre téléviseur en une énorme émission d’écho

Bien que vous ayez pu coupler des appareils compatibles Alexa avec des téléviseurs Fire pour un contrôle mains libres pendant des années, ses fonctionnalités ont été plus limitées jusqu’à présent. Il consiste principalement à ouvrir des applications, à lire des films ou des émissions de télévision, à rechercher du contenu et à contrôler la lecture.

Les plus grandes nouvelles fonctionnalités pourront transformer un téléviseur en quelque chose de plus proche d’un haut-parleur intelligent Echo Show. Vous pouvez lui demander d’afficher un calendrier, la météo ou un flux d’une caméra connectée à Internet compatible. Il existe également de nouvelles commandes de navigation, vous permettant de demander à Alexa de «faire défiler vers la droite / gauche» ou «revenir en arrière». Enfin, Amazon ajoute également plus de fonctionnalités de lecture de musique, permettant efficacement à un haut-parleur intelligent de lire de la musique à partir des haut-parleurs d’un téléviseur.

Amazon dit que les nouvelles fonctionnalités seront déployées au cours de la semaine à venir sur les appareils «compatibles» avec Alexa, Fire TV et Fire TV Edition (nous avons demandé exactement quels appareils seront pris en charge et se mettront à jour si nous avons de nouvelles). Cependant, Amazon indique que les écrans intelligents Echo Show et Echo Spot ne sont pas pris en charge.