Les chercheurs ont découvert un «écosystème deepfake» sur l’application de messagerie Telegram, centré sur des robots qui génèrent de faux nus sur demande. Les utilisateurs qui interagissent avec ces robots disent qu’ils créent principalement des nus de femmes qu’ils connaissent à l’aide d’images prises à partir des médias sociaux, qu’ils partagent ensuite et échangent entre eux sur divers canaux Telegram.

L’enquête provient de la société de sécurité Sensity, qui se concentre sur ce qu’elle appelle «l’intelligence visuelle des menaces», en particulier la propagation des deepfakes. Les chercheurs de Sensity ont découvert que plus de 100000 images avaient été générées et partagées sur les chaînes Telegram publiques jusqu’en juillet 2020 (ce qui signifie que le nombre total d’images générées, y compris celles jamais partagées et celles créées depuis juillet, est beaucoup plus élevé). La plupart des utilisateurs de ces chaînes, environ 70%, viennent de Russie et des pays voisins, explique Sensity. The Verge a pu confirmer que de nombreux canaux étudiés par la société sont toujours actifs.

Les cibles des robots incluent apparemment des enfants mineurs

Les robots sont gratuits, mais ils génèrent de faux nus avec des filigranes ou seulement une nudité partielle. Les utilisateurs peuvent alors payer une redevance égale à seulement quelques centimes pour «découvrir» complètement les images. Un «tarif débutant» facture aux utilisateurs 100 roubles (environ 1,28 USD) pour générer 100 faux nus sans filigrane sur une période de sept jours. Selon Sensity, «un nombre limité» d’images générées par des robots ciblent «qui semblaient être mineurs».

The Verge et Sensity ont contacté Telegram pour lui demander pourquoi ils autorisent ce contenu sur leur application mais n’ont pas encore reçu de réponse. Sensity dit avoir également contacté les autorités policières compétentes.

Dans un sondage réalisé sur l’un des principaux canaux de partage de faux nus profonds (publié à l’origine en russe et en anglais), la plupart des utilisateurs ont déclaré vouloir générer des images de femmes qu’ils connaissaient dans la «vraie vie». Image: Sensité

Le logiciel utilisé pour générer ces images est appelé DeepNude. Il est apparu pour la première fois sur le Web en juin dernier, mais son créateur a supprimé son site Web des heures après avoir reçu une couverture médiatique grand public, affirmant que «la probabilité que les gens en abusent est trop élevée». Cependant, le logiciel a continué à se répandre sur les backchannels, et Sensity dit que DeepNude «a depuis été rétro-ingénierie et peut être trouvé sous des formes améliorées sur des référentiels open source et des sites Web de torrent». Il est maintenant utilisé pour alimenter les bots Telegram, qui gèrent automatiquement les paiements pour générer des revenus pour leurs créateurs.

DeepNude utilise une technique d’IA connue sous le nom de réseaux antagonistes génératifs, ou GAN, pour générer de faux nus, les images résultantes variant en qualité. La plupart sont évidemment faux, avec de la chair maculée ou pixellisée, mais certains peuvent facilement être confondus avec de vraies images.

Les robots Telegram permettent de générer de faux nus aussi facilement que d’envoyer une image

Depuis avant l’arrivée de Photoshop, les gens ont créé de faux nus de femmes non consensuels. Il existe actuellement de nombreux forums et sites Web dédiés à cette activité à l’aide d’outils non AI, les utilisateurs partageant des nus de célébrités et de personnes qu’ils connaissent. Mais les deepfakes ont conduit à la génération plus rapide d’images plus réalistes. Désormais, l’automatisation de ce processus via les bots Telegram rend la génération de faux nus aussi simple que l’envoi et la réception d’images.

«La principale différence est l’accessibilité de cette technologie», a déclaré le PDG de Sensity et co-auteur du rapport, Giorgio Patrini, à The Verge. «Il est important de noter que d’autres versions du cœur de l’IA de ce bot, le traitement et la synthèse d’images, sont disponibles gratuitement sur les référentiels de code en ligne. Mais vous devez être un programmeur et avoir une certaine compréhension de la vision par ordinateur pour les faire fonctionner, autre que du matériel puissant. À l’heure actuelle, tout cela n’a pas d’importance car il est pris en charge par le bot intégré dans une application de messagerie. “

Le rapport de Sensity dit qu’il est «raisonnable de supposer» que la plupart des personnes utilisant ces robots «sont principalement intéressées par la consommation de pornographie deepfake» (qui reste une catégorie populaire sur les sites pornographiques). Mais ces images et vidéos peuvent également être utilisées pour l’extorsion, le chantage, le harcèlement, etc. Il y a eu un certain nombre de cas documentés de femmes ciblées à l’aide de nus générés par l’IA, et il est possible que certaines de celles qui créent des nus à l’aide des robots sur Telegram le fassent avec ces motifs à l’esprit.

“Les fausses vidéos et photos dégradantes de chacun de nous peuvent ruiner notre réputation”

Patrini a déclaré à The Verge que les chercheurs de Sensity n’avaient pas vu de preuves directes de l’utilisation des créations du bot à ces fins, mais ont déclaré que la société pensait que cela se produisait. Il a ajouté que si la menace politique des deepfakes avait été «mal calculée» («du point de vue des auteurs, il est plus facile et moins coûteux de recourir à des photoshopping et d’obtenir un impact similaire pour répandre la désinformation, avec moins d’effort»), c’est il est clair que la technologie constitue «une menace sérieuse pour la réputation et la sécurité personnelles»