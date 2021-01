Avez-vous du mal à rester motivé? Vous ne pouvez pas vous brosser les cheveux ou même vous habiller correctement? Tu n’es pas seul.

C’est sans aucun doute l’un des janvier les plus sombres jamais enregistrés, et laisser les choses glisser un peu n’est pas seulement compréhensible; c’est entièrement humain. Mais avant de vous résigner à WFB (Working from Bed), je vais vous révéler un petit secret.

Une solution de bien-être rapide qui ne prend que deux minutes, nécessite un minimum d’effort et vous garantit de faire de vous la reine de l’écran lors de votre prochain appel Zoom. C’est un jeu d’assortir votre maquillage à vos bijoux, que j’aime appeler Slap and Bling.

Une touche de rouge à lèvres audacieux et un collier épais coordonné ou de grandes boucles d’oreilles pendantes ne sont pas seulement une solution de coiffage à impact maximal et à effort minimal qui vous garantit de vous démarquer dans ce petit carré de l’écran, mais il est remarquablement efficace pour remonter le moral de zéro. au héros.

Poursuivez votre lecture pour découvrir quatre accords parfaitement parfaits …

Le combo classique

(Astrid et Miyu)

Pour ce qui est des accords bling et beauté, les bijoux en or et la lèvre rouge vif font partie des classiques. «Porter de grosses boucles d’oreilles en or et une lèvre rouge montre de la confiance et peut vraiment vous remonter le moral», déclare la créatrice de bijoux londonienne Alona Shelemy, dont la marque éponyme ByAlona se spécialise dans les gros bonbons, colliers et chaînes en or glamour.

Le bling: Essayez Lana Choker d’Alona (138 £, Byalona.com), qui sert également de bracelet, ou les boucles d’oreilles sculpturales en or Pasticinni de Colville (POA, Colvilleofficial.com).

La beauté: Les bijoux en or ont fière allure avec des tons plus chauds, alors recherchez des rouges avec des pigments orange comme Lisa Eldridge Velvet Morning (26 £, lisaeldridge.com) ou le rouge à lèvres Urban Decay vice in Tilt (18 £, cultbeauty.co.uk).

Totalement tonale

(

Versace SS21

/ Imaxtree)

Ceux qui se sentent aventureux devraient envisager d’associer des couleurs tonales pour une esthétique plus cohérente. Des boucles d’oreilles lilas avec une lèvre mauve profonde aux boucles d’oreilles roses perlées avec un brillant rose pâle, celle-ci est idéale pour tous ceux qui ont envie de flâner dans leur boîte à bijoux ou au fond de leur tiroir à maquillage. Le mannequin et styliste Jessica Wu a maîtrisé le look avec aplomb. «Je m’inspire des couleurs, des textures et de la construction de ma collection de boucles d’oreilles», dit-elle. «Je joue beaucoup avec des pigments complémentaires et contrastés, et je les associe à des textures comme le brillant, les paillettes, les perles ou les pierres précieuses.»

(

Jessica Wu

/ @jessicazwu)

Pour Wu, la clé de la coordination d’un look est «de trouver un élément dans le bijou – qu’il s’agisse de texture, de forme ou de couleur – et de l’imiter! J’adore dessiner des formes amusantes sur mes yeux et incorporer plusieurs couleurs sur tout mon visage. »

Le bling: Essayez les boucles d’oreilles à clous et cônes en cristal de Butler and Wilson (48 £, butlerandwilson.co.uk), disponibles dans une gamme éblouissante de teintes

La beauté: Ensuite, choisissez une nuance de rouge à lèvres Nars Must-Have Mattes assortie (22 £, lookfantastic.co.uk)

Argent, foxy

(

Kenneth Ize AW20

/ Imaxtree)

Des bracelets chaîne chez Hermès à Louis Vuitton en passant par les colliers chaîne surdimensionnés chez Givenchy, les maillons en argent étaient partout sur les défilés SS21. Montrez à la salle Zoom qui est le patron des bonbons pour le cou de force industrielle ou des boules d’oreille en argent bulbeuses, associées soit à un maquillage minimal et à une touche de miroitement des yeux sur les paupières, soit à une lèvre rouge plus fraîche. «Choisissez un rouge à lèvres rouge aux nuances bleutées», recommande la maquilleuse Nathalie Eleni. «Les tons froids fonctionnent parfaitement pour se compléter et créer un équilibre subtil.»

Le bling: Essayez la grande chaîne gourmette en argent de la marque londonienne Tilly Sveaas (870 £, Tillysveaas.co.uk) ou les boucles d’oreilles créoles argentées de Lucy Williams x Missoma (maintenant 48 £, missoma.com).

La beauté: Eleni recommande le rouge tapis rouge de Charlotte Tilbury (25 £, Charlottetilbury.com) ou le rouge à lèvres Rouge G de Guerlain à la teinte 219 (20 £, Guerlain.com)

Les nouveaux néons

(Melissa Kaye)

Une photo d’éclat brûlant de la rétine est exactement ce dont votre ambiance de vidéoconférence a besoin après le lavage des survêtements de 2020, et des éclaboussures de néon ont été vues sur les pistes SS21, de Versace à Chanel. Il y a également eu une adoption du néon chez les joailliers fins comme Bea Bongiasca, Solange Azagury Partridge et Melissa Kaye, basée à New York, spécialisée dans les délicats designs de diamants et d’émaux néon parfaits pour le paon. Alors qu’elle a tendance à coiffer ses gemmes acidulées avec un maquillage neutre, elle «adorerait voir le bleu néon porté avec un eye-liner coordonné vraiment cool, ou le rose avec un incroyable rouge à lèvres rose néon», dit-elle. «Nous encourageons toujours le port de bijoux qui correspondent à votre humeur et je suppose que la beauté est similaire dans cette veine.»

La beauté: Pour un éclat nude, essayez le brillant à lèvres Terrybly Shine de By Terry dans Honeymoon Kiss (30 £, lookfantastic.com), ou pour un pack de démarrage au néon, essayez le kit Ultimate Brights Lips de MAC (52,50 £, Maccosmetics.co.uk)

5 des meilleures boucles d’oreilles à acheter maintenant

(Crevettes) (Soru)

Boucles d’oreilles au trésor, 130 £, Soru.

(Butler et Wilson) (Matchs) (Colville)