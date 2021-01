UNE

Un médecin de soins intensifs de Londres a déclaré que les briseurs de règles covid avaient «du sang sur les mains» car leur égoïsme coûtait des vies.

Le professeur Hugh Montgomery a averti que les hôpitaux étaient confrontés à un «tsunami» de cas de Covid et il craignait que cela ne s’aggrave après le réveillon du Nouvel An.

Il a exhorté les gens à accepter que ce serait une occasion “misérable” cette année et à ne pas se rassembler en groupes.

Cela fait écho aux conseils officiels de rester à la maison et de ne pas organiser de fêtes.

Environ 44 millions de personnes en Angleterre vivent maintenant sous le niveau le plus strict de restrictions Covid après l’élargissement du niveau quatre à minuit.

Le taux d’infection à Covid en Angleterre a également atteint son taux le plus élevé depuis mai. Le nombre de personnes testées positives pour le virus a atteint un total de 232 169 dans la semaine du 23 décembre – le total hebdomadaire le plus élevé depuis le lancement de Test and Trace au printemps.

Le professeur Montgomery, qui travaille en soins intensifs à l’hôpital Whittington de Londres et dirige un groupe de recherche à l’UCL, a déclaré à Radio 5 Live: «Nous avons maintenant beaucoup de problèmes dans les soins intensifs au Royaume-Uni.

“Juste des nombres énormes qui arrivent, mon cœur va aussi à nos services d’urgence, voyant un tsunami dans la semaine dernière ou deux des cas. Tout le monde travaille au maximum.”

Il a déclaré qu’il était erroné de blâmer la flambée des cas et des décès sur la nouvelle variante du coronavirus, qui n’était que “légèrement” plus transmissible et causait les mêmes symptômes.

“Cela me met en fait très en colère maintenant que les gens rejettent le blâme sur le virus, et ce n’est pas le virus, ce sont les gens, les gens ne se lavent pas les mains, ils ne portent pas leurs masques”, a-t-il dit.

Il a averti quiconque ne se distanciait pas socialement ou ne suivait pas les règles qu’ils “avaient du sang sur les mains”.

“Ils propagent ce virus. D’autres personnes le propageront et des gens mourront. Ils ne sauront pas qu’ils ont tué des gens mais ils l’ont fait.”

Il a ajouté: “Je regarde des familles entières se faire anéantir ici, et ça doit cesser.”

Le professeur Montgomery, qui était en poste au moment de l’interview, a déclaré que c’était “un grand mythe” que les hôpitaux soient débordés de personnes âgées.

“Les personnes que nous recevons sont, comme la première vague, mon âge vraiment. J’ai 58 ans et je dirais que la moitié des patients sont plus jeunes que moi. Ce sont des personnes d’âge moyen ou un peu plus âgées que nous devenons.”

Il a également raconté comment il était rentré chez lui pour prendre une douche après un de ses quarts de travail et qu’il avait été rappelé parce qu’une patiente enceinte s’était détériorée.

Et il a lancé un appel aux gens qui pensaient voir le Nouvel An plus tard avec une fête: “Je suis vraiment désolé que le Nouvel An va être misérable, mais il doit l’être. S’il vous plaît, ne vous réunissez pas en masse. faites-en un dernier chant du cygne. ”

Les avertissements du professeur Montgomery font écho aux conseils du professeur Stephen Powis du NHS England, qui a déclaré mercredi lors d’une conférence de presse à Downing Street: “Covid aime la foule.”