rits buvait plus d’alcool, mangeait moins de fruits et de légumes et faisait moins d’exercice lors du premier lock-out du Royaume-Uni, selon une nouvelle étude.

La recherche, menée par l’Université d’East Anglia, a également suggéré que les jeunes, les femmes et les personnes en surpoids étaient les plus susceptibles d’adopter des comportements malsains alors que le pays entrait dans son troisième verrouillage.

Plus de 1 000 participants se sont inscrits à une enquête quotidienne sur le style de vie en avril de l’année dernière et ont répondu aux questions pendant trois mois.

L’analyse a indiqué que les gens buvaient plus d’alcool au total, les femmes en consommant plus fréquemment, mais les hommes en buvant plus chaque fois qu’ils buvaient.

Les gens ont mangé, en moyenne, une portion de moins de fruits et légumes par jour pendant le verrouillage, selon l’étude.

Il y a également eu une réduction de 20% du nombre de jours où les participants faisaient 30 minutes ou plus d’activité physique modérée à vigoureuse, mais certaines personnes ont augmenté leur entraînement en force.

Le Dr Felix Naughton, de l’École des sciences de la santé de l’UEA, a déclaré: «Nous avons constaté que les participants faisaient beaucoup moins d’exercice.

«Nos chiffres montrent que, dans l’ensemble, il y a eu une réduction de 20 pour cent des jours où les participants faisaient 30 minutes ou plus d’activité physique modérée à vigoureuse.

«Mais il est intéressant de noter que les gens ont signalé qu’ils faisaient un peu plus d’entraînement en force – avec une augmentation de 15% de l’entraînement en force par semaine.»

Il a ajouté: «Nous avons constaté que les groupes les plus exposés au Covid-19 étaient ceux qui entreprenaient le moins d’activités.

«Nous savons que l’exercice contribue à améliorer la fonction immunitaire et pourrait contribuer à une augmentation du déconditionnement et du déclin fonctionnel, en particulier chez les personnes âgées – le fait que ceux qui sont le plus à risque d’être gravement touchés par Covid-19 fassent le moins d’exercice est une inquiétude.

«Nous reconnaissons que la distanciation sociale et la protection peuvent rendre l’exercice plus difficile, il est donc important de trouver des moyens de contourner ce problème.

(

Les gens exercent le long du front de mer sur la plage de Bournemouth dans le Dorset

/ PA)

Sur la question des personnes buvant plus d’alcool, le Dr Naughton a déclaré: «Nous avons constaté qu’être un travailleur clé, un homme âgé et un homme était associé à un plus grand nombre de boissons consommées au cours d’une journée ordinaire, et consommer de l’alcool un plus associé au fait d’être plus âgé et de sexe féminin. »

Le professeur Caitlin Notley, de la Norwich Medical School de l’UEA, a déclaré: «Nos résultats indiquent qu’en moyenne, les comportements de santé des gens se sont détériorés aux premiers stades des mesures de pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni.

«Il n’est pas surprenant que les restrictions sur les déplacements à l’extérieur de la maison et la difficulté à faire l’épicerie dans les premiers jours du verrouillage aient conduit à un mode de vie moins sain pour beaucoup.

«Il est maintenant essentiel que nous réfléchissions à ces changements afin que nous puissions conseiller les gens sur la meilleure façon de protéger leur santé en cas de verrouillage futur.»

L’étude est publiée dans le British Journal of Health Psychology.