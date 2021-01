“

Seul le Royaume-Uni a réellement connu une consommation domestique dynamique depuis le début de la pandémie », a clairement indiqué aujourd’hui Rémy Cointreau dans une mise à jour commerciale.

La société parisienne – fabricant de cognac Rémy Martin et de liqueur Cointreau – faisait état de ses performances au cours des neuf mois précédant le 31 décembre, et la ligne se démarque.

En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, malgré une «amélioration séquentielle» vers la fin de l’année, les régions «ont continué à être durement touchées par la fermeture de la surexploitation», a indiqué la firme.

En d’autres termes, avec la fermeture des bars et des restaurants, les gens de ces régions buvaient moins. Alors qu’en Grande-Bretagne, la société a enregistré des personnes achetant de l’alcool de manière «dynamique» depuis le premier verrouillage en avril, ce qui suggère que les Britanniques ont constamment dépensé de l’argent pour acheter plus de marques d’alcool haut de gamme de la société française l’année dernière.

Rémy a toutefois précisé que les Britanniques n’étaient pas les seuls au monde à boire plus de leurs produits lorsqu’ils étaient enfermés chez eux.

La société a déclaré que la consommation à domicile de ses marques haut de gamme avait augmenté au troisième trimestre en Amérique, car de plus en plus de personnes buvaient à la maison, et que les buveurs britanniques, australiens et américains avaient aidé la marque à enregistrer une augmentation d’un peu plus de 7% des ventes de spiritueux et de spiritueux. , malgré la fermeture de nombreux lieux d’accueil. Le Royaume-Uni a connu une «croissance à deux chiffres» des ventes du segment au cours de la période.

La mise à jour sur les habitudes de consommation du cognac britannique est intervenue alors que la marque a déclaré vendredi qu’elle était «confiante dans sa capacité à sortir plus forte de la crise».

La société a déclaré que les ventes du groupe avaient bondi de 25% au troisième trimestre, les ventes de Cognac «très fortes» augmentant de 33% sur la période, ce qui signifie qu’en 2020, les ventes de la boisson premium dans le monde sont restées stables.

Le directeur financier de la société, Luca Marotta, a déclaré à . que ses équipes étaient “très optimistes” quant aux perspectives commerciales en Chine avant le Nouvel An lunaire en février. Le pays connaît une “reprise accélérée”, a déclaré la société.

Pour les neuf premiers mois de son exercice, qui commence le 1er avril, les ventes de la société ont diminué de 4,1% en données publiées.