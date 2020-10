Antonio Brown est désormais officiellement membre des Buccaneers de Tampa Bay après avoir signé son contrat mardi. Il est éligible pour entrer dans les locaux de l’équipe mercredi et voir son nouveau maillot, qui comprend également un nouveau numéro. Brown portera désormais le n ° 81 en tant que membre des Buccaneers.

Selon Greg Auman de l’Athletic, Brown s’éloignera du n ° 84 qu’il portait avec les Steelers de Pittsburgh et du n ° 17 qu’il portait pendant un match avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Le receveur Justin Watson porte actuellement le 17 tandis que Cameron Brate en porte le 84. Maintenant, Brown portera un numéro de maillot avec une histoire mitigée de succès.

Le joueur le plus célèbre à porter le n ° 81 pour les Buccaneers est Jacquez Green, qui a passé quatre saisons avec l’équipe. Au cours de son passage en Floride, il a récolté 157 réceptions pour 2 217 verges et sept touchés. Green a également marqué sur un retour de dégagement de 95 verges contre les Packers de Green Bay. Les autres joueurs à porter le numéro 81 à Tampa Bay étaient le receveur large Isaac Hagins, l’ailier serré Jackie Harris, l’ailier serré Alex Smith et le receveur large Micheal Spurlock.

Auman rapporte également que les chiffres définitifs du contrat de Brown incluent 1 million de dollars de salaire de base et de bonus par match. Il a une chance de gagner 750 000 $ supplémentaires en remportant le Super Bowl LV. De plus, il peut ajouter 250 000 $ chacun pour 45 attrapés, 650 verges ou six touchés si les Buccaneers font les séries éliminatoires.

“C’est une police d’assurance”, a déclaré dimanche l’entraîneur-chef Bruce Arians aux journalistes. Il a expliqué que faire entrer Brown dans le giron profitera à l’équipe après avoir subi des blessures à Mike Evans et Chris Godwin. “Quand nous n’avons pas Mike, quand nous n’avons pas Chris, pourquoi ne pas avoir un autre joueur de calibre Pro Bowl disponible qui correspond à notre casquette et s’adapte à tout le reste. Alors pourquoi pas? Nous avons de bons joueurs. Vous ne pouvez pas en avoir assez. “

Les blessures ont causé plusieurs problèmes aux Buccaneers au cours de la saison 2020. Evans a été limité par une blessure à la cheville tandis que Godwin a déjà raté trois matchs en raison d’une commotion cérébrale et d’une blessure aux ischio-jambiers. Ce dernier sera sorti contre les Giants lundi soir. Le receveur du Pro Bowl s’est fracturé son index gauche lors d’une passe de touché contre les Raiders et a dû subir une intervention chirurgicale. Il reviendra probablement dans la liste de départ pour un match de la semaine 9 contre les Saints de la Nouvelle-Orléans, la même semaine que Brown sera éligible pour s’inscrire pour la première fois en 2020.