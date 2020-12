S

Les bureaux du centre de Londres ont atteint près de 8 milliards de livres sterling cette année et devraient augmenter, les investisseurs immobiliers ignorant les craintes que le travail à domicile devienne permanent.

Une étude de l’agent immobilier JLL estime qu’entre janvier et le 18 décembre, 7,9 milliards de livres sterling d’immeubles de bureaux ont été échangés dans le West End et la ville.

La société a connaissance de 3 milliards de livres de ventes supplémentaires dans le cadre de négociations avancées et d’un certain nombre d’autres bâtiments sur le marché.

Julian Sandbach, responsable des marchés des bureaux du centre de Londres chez JLL, a déclaré qu’il y avait récemment eu de solides appels d’offres pour certains sites. Il a ajouté: «Nous prévoyons que davantage de transactions seront conclues, ce qui pourrait voir le volume d’actifs négociés cette année atteindre près de 12 milliards de livres sterling.»

Les ventes dans le centre de Londres l’année dernière ont totalisé 12,6 milliards de livres sterling.

L’intérêt vient malgré les craintes que la demande future des occupants pour les bureaux puisse souffrir, car les patrons retardent les décisions de location. Certaines entreprises pourraient également adopter le travail à domicile sur une base régulière et avoir besoin de moins d’espace.

Mais Sandbach a déclaré: «Les investisseurs mondiaux ont une vision à long terme de la place de Londres sur la scène mondiale et, bien qu’il existe une incertitude à court terme sur les niveaux d’occupation future des bureaux, la plupart estiment que le bureau formera un plan central dans les entreprises. capacité à développer leurs activités et à fonctionner de manière collaborative avec leur propre personnel et leur interaction avec les fournisseurs et les clients. Jamais plus il n’y a eu un besoin d’innovation et de partage d’idées qui présente des limitations notables du travail à domicile.