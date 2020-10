La réaction de Da’Vonne Rogers à Cody Calafiore éliminant Nicole Franzel lors de l’expulsion finale de mercredi de Big Brother: All-Stars fait son chemin dans les médias sociaux. La triple joueuse de Big Brother, qui a remporté 25 000 $ après avoir été élue Houseguest préférée des États-Unis cette saison, semble moins que contrariée lorsque Nicole fait sa sortie, lançant un regard brûlant, a déclaré une personne. [their] ordinateur.”

Il n’y a pas d’amour perdu entre Da’Vonne et Nicole après que l’ancien vainqueur ait menti à Da’Vonne à propos du vote contre Ian Terry, ce qui l’a amenée à accuser à tort David Alexander d’avoir inversé le vote. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight suite à son expulsion, Da’Vonne a déclaré qu’elle avait un “problème majeur” avec ses compagnons de maison.

«Je comprends qu’elle a dû faire un mouvement de jeu, mais je lui ai demandé en privé: ‘Hé, sur le plan personnel, en tant que femme noire, je ne veux pas être dans cette émission en train de dénigrer un homme noir pour quelque chose qu’il n’a même pas fait , “Alors, j’ai dit,” Si vous l’avez fait … “- et je lui ai même donné une sortie. J’ai dit,” Hé, Nicole. Si vous avez paniqué à la dernière minute et décidé de retourner votre vote, c’est cool. Faites-moi savoir. Mais ne me laissez pas ici dénigrer publiquement cet homme. Par exemple, aidez-moi dans ce département », a-t-elle révélé. «Et le fait qu’elle ne pouvait pas faire ça, euh.

“Elle et moi allons devoir avoir une longue conversation, parce que ça, ça me dérange vraiment,” continua-t-elle. “Mais c’est encore frais, tu sais ce que je dis? Qui sait ce qui va se passer quand le jeu sera terminé. En ce moment, c’est vraiment frais. Et donc en ce moment, j’ai un gros problème avec elle.”

Cody a clairement fait le bon choix pour expulser Nicole, dont le bilan était un peu plus intimidant que celui d’Enzo Palumbo lorsqu’il s’agissait d’affronter le jury comme les deux derniers. Il est devenu le deuxième joueur à remporter le grand prix de 500 000 $ par un vote unanime du jury, après Dan Gheesling dans la saison 10. Nicole a été choquée par la décision, cependant, et a passé une grande partie de l’épisode après son expulsion en larmes.

“Je n’ai vraiment pas vu cela venir. J’ai vraiment pensé, peu importe la direction du dernier HoH, que Cody allait m’emmener”, a déclaré Nicole à l’animatrice Julie Chen en pleurant. «Maintenant, juste en y pensant, c’est, par exemple, pourquoi prendrait-il un vainqueur précédent, je suppose? Je ne sais pas. Mais je pensais juste que notre lien était si – si proche, et je ne l’ai pas vu venir. .. C’est la première chose cette saison que je n’ai pas vue venir. “