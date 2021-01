L

orry conducteurs passent déjà en moyenne 3% à 5% de plus à naviguer aux frontières du Royaume-Uni en raison de la nouvelle bureaucratie post-Brexit, ont révélé de nouvelles données.

Les experts ont averti aujourd’hui que ces retards ne feraient que s’aggraver et causeraient de «vrais problèmes» à l’industrie du camionnage et à certains fournisseurs de produits alimentaires en flux tendu.

Il s’agit d’une enquête pour le Chartered Institute of Procurement & Supply a révélé que plus de la moitié des entreprises britanniques qui importent ou exportent des marchandises à la frontière de l’UE ont subi des retards ce mois-ci, en grande partie en raison de la paperasserie post-Brexit.

Après le 1er janvier, les entreprises ont dû remplir de nouveaux formulaires tels que des certificats sanitaires d’exportation et des déclarations, et nombre d’entre elles sont confrontées à de nouvelles règles de droits complexes. Cela a laissé les camionneurs avec les mauvais papiers bloqués aux frontières à travers le continent, les exportations de denrées alimentaires urgentes étant confrontées à de longs retards de transit, voire – comme dans le cas de certains exportateurs de fruits de mer écossais – au gaspillage.

Stephan Sieber est directeur général de la société allemande de logiciels de logistique Transporeon, qui suit les flux de camions à travers l’Europe en temps réel. Le Live Tracker de l’entreprise recueille des données GPS indiquant combien de temps les camions font la queue à chaque passage frontalier.

Sieber a déclaré au Standard que sur la base de l’analyse du mouvement de dizaines de milliers de camions, le temps de passage à la frontière britannique des camionneurs est actuellement d’environ «3 à 5% d’augmentation» en moyenne, et a averti que le nombre et la durée de ces retards sont susceptibles d’augmenter car la «liquidité traversant la Manche à ce stade est inhabituellement faible» et s’est déjà redressée la semaine dernière.

Il a déclaré: «Si vous êtes une entreprise de camionnage, avoir 30 à 60 minutes d’attente de plus est en fait un problème. C’est un vrai problème car les marges de ces entreprises ne sont pas très élevées.

«Un camion ne vaut quelque chose que si un camion est en mouvement. 10 000 camions par jour passent une heure supplémentaire à la frontière, soit 10 000 heures de capacité de camionnage perdues.

«Pour les prestataires de services logistiques, des délais d’attente de 5 à 10% plus longs au port de Douvres sont très importants.»

Les dernières données de Transporeon montrent également qu’au cours de la deuxième semaine de janvier, le taux de rejet du transport vers le Royaume-Uni – le taux d’entreprises basées dans l’UE refusant de se rendre en Grande-Bretagne – a augmenté de 168% par rapport à la moyenne du troisième trimestre, entraînant une augmentation des prix pour camions vers le Royaume-Uni sur le «marché au comptant» de dernière minute.

La semaine dernière, la grande entreprise de logistique allemande DB Schenker a suspendu les services vers le Royaume-Uni en raison de problèmes «importants» causés par la bureaucratie post-Brexit.

«Au cours des deux à trois dernières semaines, nous avons continué à voir des taux de rejet exceptionnellement élevés et des taux au comptant significativement plus élevés que ce que nous avions vu avant la fin de l’année», a déclaré Sieber. «Sans surprise, à l’heure actuelle, de nombreuses entreprises de logistique préfèrent conduire au pays ou en Europe continentale plutôt que de prendre cette incertitude et le fardeau de se rendre sur le« territoire inconnu »du franchissement de la frontière avec le Royaume-Uni.»

La Road Haulage Association a confirmé au Standard qu’elle voyait les entreprises «avertir de ne pas vouloir venir au Royaume-Uni» en raison de la paperasse «cauchemardesque» au port de Douvres et des nouveaux permis requis par la bureaucratie post-Brexit, «avant même tout les problèmes autour des tests Covid se sont produits ».

Le porte-parole Paul Mummery a déclaré: «La confiance des entreprises [to come here] a été entravé par les retards et les coûts.

«À mesure que les volumes augmenteront, cela deviendra plus difficile pour les entreprises. Les choses vont empirer avant de s’améliorer. “

La Fédération des produits alimentaires et des boissons a également averti le Standard que de nouvelles perturbations dans l’industrie étaient susceptibles de se produire.

Un porte-parole a déclaré: «Les exportateurs britanniques de fruits de mer ont déjà été gravement touchés par la décision des entreprises de logistique de cesser temporairement de transporter leurs produits. À mesure que le volume des échanges augmente, il est plus probable que d’autres secteurs de l’industrie des produits alimentaires et des boissons soient touchés par des perturbations aux ports et aux frontières.

«Nous continuons d’assurer des contacts réguliers avec les gouvernements britanniques et les autorités de l’UE pour nous assurer qu’ils sont conscients de tout problème qui se pose et pour rechercher des solutions rapides.»

Sieber a déclaré que nous devrons attendre mars – lorsque le secteur devient traditionnellement beaucoup plus occupé avec plus d’expéditions pour la fabrication et la construction – pour le véritable test de savoir si ces «nouvelles dynamiques de marché – telles que des prix plus élevés et des taux au comptant plus élevés pour le Royaume-Uni sont structurelle et restera là pour l’avenir »pour causer des dommages à long terme.

Le ministre du Cabinet Office, Michael Gove, a déclaré que le gouvernement avait intensifié ses efforts de communication “pour s’assurer que les entreprises savent ce qui est nécessaire” en ce qui concerne la nouvelle bureaucratie. Les ministres ont clairement indiqué depuis longtemps qu’il y aurait des perturbations à la fin de la période de transition.