Lorsque les scientifiques et les sociétés pharmaceutiques franchissent l’obstacle du développement d’un vaccin COVID-19 sûr et efficace, ils ne pourront pas se reposer sur leurs lauriers. Au lieu de cela, ils seront confrontés à un autre défi énorme: fabriquer des millions de doses et maintenir ces doses extrêmement froides. Cependant, ils bénéficieront d’une aide de la technologie de surveillance de la température qui a considérablement progressé au cours des dernières années.

Les vaccins, comme la plupart des produits pharmaceutiques, doivent être conservés dans une certaine plage de températures pour rester puissants. Au cours du voyage d’un futur vaccin COVID-19 de l’usine à la pharmacie, de petits capteurs de température surveilleront les conditions que les vaccins rencontreront en cours de route et à leur destination finale. Ils seront intégrés dans des emballages, des congélateurs et des réfrigérateurs à presque tous les points du voyage des vaccins, et certains transmettront constamment la température des vaccins aux fonctionnaires qui suivent leur chemin – une avancée technologique qui n’existait pas il y a cinq ans.

«L’industrie vient de se développer à un niveau fou», déclare Michal Chojnacky, membre du groupe de métrologie thermodynamique de l’Institut national des normes et de la technologie. «Tout cela a en quelque sorte, que nous le sachions ou non, nous préparer pour ce moment.

Nous aurons besoin de milliards de doses d’un vaccin efficace pour faire une brèche dans la pandémie de COVID-19, mais au début, les injections seront limitées. Chacun d’entre eux compte et pourrait empêcher quelqu’un de déclencher une nouvelle chaîne d’infections à coronavirus. Mais les vaccins sont fragiles: selon certaines estimations, environ un quart des vaccins montrent des signes de dégradation au moment où ils se retrouvent chez un médecin. Cela ne signifie pas qu’ils sont dangereux, mais cela pourrait signifier qu’ils ne déclenchent pas une réaction immunitaire suffisamment forte pour protéger les gens contre la maladie. Si les vaccins se réchauffent, cela contribue à cette dégradation. Pour deux des vaccins COVID-19 les plus avancés dans le processus de développement, c’est encore plus délicat – ils doivent être stockés à des températures ultra froides, aussi froides que moins de 94 degrés Fahrenheit.

Il y a à peine dix ans, un effort à grande échelle pour distribuer ces vaccins serait bien plus difficile. À l’époque, la plupart de la surveillance de la température des produits pharmaceutiques était effectuée manuellement, explique Kevin Riley, président de la société de capteurs SmartSense. «Toutes les quelques heures, quelqu’un devait aller enregistrer cette température. Ils le faisaient sur un stylo, du papier et un presse-papiers », dit-il.

Pour les produits comme les candidats vaccins Moderna et Pfizer qui doivent être stockés à des températures ultra froides, ce processus plus traditionnel pourrait en fait introduire des quantités de chaleur dommageables dans les congélateurs. «Il faudrait ouvrir la porte pour une vérification de la température, puis la température change – et un petit pourcentage d’intégrité du produit disparaît», déclare Joe Mundell, directeur des recettes de la société de surveillance sans fil Sonicu.

De nombreuses pharmacies, sociétés pharmaceutiques et cabinets de médecins ont commencé à passer à des enregistreurs de données automatisés, qui se trouvent à l’intérieur d’un congélateur ou d’un conteneur de transport pour surveiller en permanence la température à l’intérieur. Mais ces données doivent encore être téléchargées physiquement depuis l’appareil. «Il faudrait le brancher sur un ordinateur pour télécharger les données et consulter les relevés de température», explique Mark Sawicki, directeur commercial de Cryoport Systems, qui fabrique des produits de la chaîne du froid.

Des entreprises comme SmartSense et Cryoport fabriquent la prochaine génération de capteurs de chaîne du froid connectés à Internet. Les petits appareils se logent à l’intérieur des appareils de transport et des congélateurs et transmettent en continu des données sur la température aux entreprises pharmaceutiques et aux directeurs de pharmacie. «Nous pouvons réellement voir maintenant quand il y a un événement sur le terrain qui compromet l’intégrité de l’emballage», dit Sawicki. Dans certains cas, cela permet aux entreprises d’apporter des modifications (comme l’ajout de glace sèche) pour maintenir le produit à la bonne température.

Une partie des efforts les plus récents pour automatiser les capteurs de température a en fait commencé par un développement complètement différent de la technologie médicale qui n’a laissé aucune place à l’erreur. Les thérapies géniques sont conçues spécifiquement pour chaque patient et elles sont irremplaçables – perdre un produit à cause d’un problème de température n’est pas une option. «Cela a forcé l’industrie à créer des plates-formes plus adaptées pour prendre en charge ce type de choses», explique Sawicki.

Les thérapies géniques et autres traitements avec des plages de températures extrêmement étroites sont encore assez rares, du moins par rapport aux vaccins, il y a donc encore de nombreuses entreprises qui n’ont pas encore adopté la nouvelle technologie. «Il existe encore de nombreux enregistreurs de données manuels», déclare Mundell. Pourtant, l’industrie pharmaceutique est un peu en avance sur les autres industries en adoptant des moniteurs numériques et connectés à Internet, dit-il. En 2018, les Centers for Disease Control and Prevention ont exigé que les vaccins du programme Vaccins for Children, qui distribue des vaccins aux enfants à faible revenu, soient suivis à l’aide d’enregistreurs de données numériques. Cela a poussé de nombreux médecins et pharmacies à faire le changement, dit Chojnacky.

Riley dit que de nombreux clients de SmartSense, comme les pharmacies et les centres de distribution de médicaments, ont augmenté leur capacité de congélation en prévision à la fois d’un vaccin COVID-19 et d’une demande accrue de vaccins contre la grippe. Ils se préparent depuis l’été. Les dispositifs de surveillance de la température doivent être régulièrement étalonnés pour s’assurer qu’ils prennent des mesures de température précises, et ce processus se déroule selon un cycle régulier. De nombreux clients ont effectué cet étalonnage plus tôt que nécessaire, afin de ne pas avoir à étalonner pendant l’hiver lorsqu’ils travailleraient pour distribuer un vaccin. «Nous l’avons déployé au cours de l’été, et pour certains d’entre eux de manière accélérée», dit Riley.

Distribuer les vaccins COVID-19 ne sera toujours pas facile – les responsables doivent gérer la logistique de millions de doses et trouver comment amener les gens à se présenter sur un site de vaccination. Mais alors que la recherche d’un vaccin s’intensifie, les innovations technologiques de la dernière décennie sont prêtes à aider à garder les produits finaux au froid.