Plus de 87 600 cas de Covid-19 ont été confirmés dans la semaine qui a suivi le Boxing Day à Londres, révèlent aujourd’hui les chiffres officiels.

Ils montrent que la maladie continue de se propager dans presque toutes les régions de la capitale.

Le taux de Covid sur sept jours a grimpé au-dessus de 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants dans 12 arrondissements.

Il est passé à 1 496,4 à Barking et Dagenham dans la semaine du 31 décembre, le taux le plus élevé du pays, 1 398,3 à Redbridge et 1 275,2 à Newham alors que l’épidémie continue de frapper l’est de la ville particulièrement durement.

Le taux atteint 971,3 pour l’ensemble de Londres.

Vingt-neuf arrondissements ont continué de voir une augmentation hebdomadaire des cas confirmés de coronavirus, avec le plus grand bond à Hounslow à 37,7%, suivi de Brent sur 36,4%, Barking et Dagenham 35,3%, Sutton 31,4%, Ealing 31,1% pour cent et Newham 30 pour cent.

Les hausses ne sont pas aussi fortes qu’au début de décembre et il y a des signes provisoires que la propagation rapide de la maladie pourrait ralentir légèrement.

Cependant, le professeur Kevin Fenton, directeur à Londres de Public Health England, a souligné: «Les taux d’infection à Covid-19 à Londres sont les plus élevés que nous ayons vus dans le pays à tout moment de la pandémie.

«La nouvelle variante du virus qui se transmet plus rapidement est répandue et dominante à travers Londres, la question est donc simple: il est essentiel que nous restions tous chez nous.

«Cela n’a jamais été aussi important alors que le NHS continue de fournir le vaccin à ceux qui en ont le plus besoin, et les hôpitaux de Londres soignent chaque jour des centaines de nouveaux patients atteints de Covid-19 gravement malades.»

Certains hôpitaux, dont St George’s à Tooting, au sud-ouest de Londres, le Royal Free à Camden, Barts Health, qui gère plusieurs hôpitaux dans l’est de Londres, et Barking, Havering et Redbridge Trust, ont déjà été contraints de reporter leurs opérations en raison des pressions de Covid.

Le nombre d’admissions de Covid dans les hôpitaux de la ville est en augmentation, avec 5667 au cours des huit jours précédant le 2 janvier.

Mardi, 14 700 autres cas positifs ont été annoncés pour la capitale, dont 87 610 la semaine précédant le 2 janvier, contre 73 225 la semaine précédente au cours de laquelle certaines personnes ont peut-être retardé le dépistage en raison des vacances de Noël.

Le jour de Noël, seulement 4 325 personnes ont subi des tests qui ont ensuite été confirmés comme positifs.

On estime que le nombre réel de personnes atteintes de Covid est significativement plus élevé que le total des cas confirmés.

Les experts ont déclaré que le nombre de personnes actuellement infectées par le coronavirus est «terriblement élevé», mais si les vaccins peuvent être déployés rapidement, la nation peut espérer un «avenir optimiste».

Selon l’Office for National Statistics (ONS), environ 1,1 million de personnes vivant dans des ménages privés en Angleterre, soit l’équivalent d’environ 2% de la population, soit une personne sur 50, ont eu Covid-19 entre le 27 décembre et le 2 janvier, et environ un sur 30 à Londres.

Le Dr Michael Head, chercheur principal en santé mondiale à l’Université de Southampton, a décrit les chiffres comme «terriblement élevés», ajoutant qu’à titre de comparaison, les données de l’ONS de juin ont montré que le nombre d’infections était d’environ 1 sur 4 000.

Il a déclaré: «Si nous mettons également en évidence le grand nombre de cas quotidiens confirmés, le fait qu’il y a maintenant plus de personnes à l’hôpital avec Covid-19 qu’à n’importe quel état de la pandémie, et que presque tous les graphiques que vous regardez sont en forte hausse. trajectoire, alors le Royaume-Uni n’est clairement pas au bon endroit pour le moment. »

Il a ajouté que bien que le Royaume-Uni passant 100 000 décès par Covid-19 dans un «avenir relativement proche» soit «inévitable», le déploiement des vaccins permet un certain optimisme.

«Il y a un avenir optimiste, avec le déploiement du programme de vaccination», a-t-il déclaré. «Le problème est qu’avant d’arriver au point où nous pourrons tous nous détendre un peu, il y aura des temps difficiles à venir.»

Le professeur Kevin McConway, professeur émérite de statistiques appliquées à l’Open University, a déclaré que certains hôpitaux sont déjà «assez pleins» et il ne s’attend pas à ce que les admissions diminuent pendant «encore deux à trois semaines» après le début du nouveau verrouillage.

Les estimations de l’ONS sont arrivées alors que le gouvernement enregistrait 60 916 cas quotidiens à 9 heures du matin mardi.

Le professeur Robert Dingwall, scientifique du Groupe consultatif sur les menaces de virus respiratoires nouvelles et émergentes, a averti que bien que cela ait signalé des cas dépassant 60 000 pour la première fois, cela est en partie dû à l’augmentation de la demande de tests à Noël.

Le professeur Dingwall, un sociologue médical de premier plan qui conseille le gouvernement, a déclaré: «Les données continuent d’être assez instables à partir de la période des vacances et il faudra peut-être encore quelques jours avant que nous ayons une image claire.»

Les chiffres de l’enquête ONS sur l’infection Covid-19 représentent une augmentation de 800 900 personnes, soit une personne sur 70, qui auraient été atteintes de Covid-19 entre le 17 et le 23 décembre.

Cela n’inclut pas les personnes séjournant dans des hôpitaux, des maisons de soins ou d’autres établissements.

Les chiffres complets du gouvernement montrent qu’en Hounslow il y a eu 2829 cas dans la semaine précédant le 31 décembre, en hausse de 775 (37,7%) avec un taux de 1041,9, Brent 3135 cas, en hausse de 836 (36,4%) avec un taux de 950,7, Barking et Dagenham 3186 cas, en hausse de 832 (35,3%) avec un taux de 1496,4, Sutton 2182 cas, en hausse de 521 (31,4%) avec un taux de 1057,4, Ealing 3018 cas, en hausse de 716 (31,1%) avec un taux de 883, Newham 4503 cas, en hausse de 1040 (30%) avec un taux de 1275,2, Greenwich 2888 cas, en hausse de 641 (28,5%) avec un taux de 1003, Barnet 3945 cas, en hausse de 812 (25,9%) avec un taux de 996,5, Herse 2360 cas, en hausse de 445 (23,2%) avec un taux de 939,6, Kingston 1418 cas, en hausse de 259 (22,3%) avec un taux de 798,8, Lewisham 2799 cas, en hausse de 483 (20,9%) avec un taux de 915,2, Redbridge 4268 cas, en hausse de 673 (18,7%) avec un taux de 1398,3, Hillingdon 2885 cas, en hausse de 439 (17,9%) avec un taux de 940,1, Merton 2065 cas, en hausse de 297 (16,8%) avec un taux de 999,8, et Camden 1693 cas, en hausse de 243 (16,8%) avec un taux de 627.

Bromley vu 3529 cas, en hausse de 457 (14,9%) avec un taux de 1061,9, Hameaux de la tour 3777 cas, en hausse de 480 (14,6%) avec un taux de 1163,1, Enfield 3955 cas, en hausse de 491 (14,2%) avec un taux de 1184,9, Croydon 3782 cas, en hausse de 463 (13,9%) avec un taux de 978, Haringey 2667 cas, en hausse de 300 (12,7%) avec un taux de 992,8, Southwark 2736 cas, en hausse de 245 (9,8%) avec un taux de 858,1, Hammersmith et Fulham 1319 cas, en hausse de 115 (9,6%) avec un taux de 712,4, Kensington et Chelsea 935 cas, en hausse de 77 (9%) avec un taux de 598,9, Islington 1782 cas, en hausse de 147 (9%) avec un taux de 734,9, Forêt de Waltham 2956 cas, en hausse de 224 (8,2%) avec un taux de 1067,2, Lambeth 2687 cas, en hausse de 148 (5,8%) avec un taux de 824,1, Bexley 2921 cas, en hausse de 113 (4%) avec un taux de 1176,5, Hackney et la ville de Londres 2528 cas, en hausse de 93 (3,8%) avec un taux de 869,2, et Richmond 1294 cas, en hausse de 30 (2,4%) avec un taux de 653,5.

Dans Wandsworth, il y a eu 2464 cas, en baisse de 165 (6,3%) avec un taux de 747,4, Havering 3122 cas, en baisse de 139 (4,3%) avec un taux de 1202,8, et Westminster 1417 cas, en baisse de 13 (0,9%) avec un taux de 542,3.