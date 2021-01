C

Les cas d’oronavirus chutent dans tous les arrondissements de Londres pour la première fois depuis des mois – faisant espérer que la deuxième vague dévastatrice de la pandémie a finalement dépassé son apogée.

Des chutes allant jusqu’à 30% ont été observées dans certaines régions au cours de la semaine dernière, sans qu’aucun arrondissement n’enregistre d’augmentation. Dans tout Londres, le nombre d’infections confirmées a chuté de près d’un tiers depuis le 1er janvier.

Cependant, la crise dans le NHS difficile de la capitale ne cesse de s’aggraver, selon les données officielles.

Le nombre de Londoniens remplissant les hôpitaux continue de battre des records, y compris pour le nombre de personnes gravement malades maintenues en vie par des appareils de ventilation. Les admissions quotidiennes diminuent enfin, mais moins de décès et des temps de récupération lents signifient que les services sont de plus en plus encombrés.

Dans un plaidoyer sincère, le secrétaire à la Santé Matt Hancock a exhorté les Londoniens à protéger le NHS en respectant les règles. Il a dit au Standard. «Nous avons tous un rôle à jouer et nous le devons au NHS et au personnel soignant qui travaille toutes les heures pour s’occuper de nous. Veuillez rester à la maison pour protéger le NHS et sauver des vies.

«Je sais que les Londoniens continueront d’afficher cet esprit incroyable dont ils ont fait preuve tout au long de cette pandémie. Les vaccins sont notre moyen de sortir et c’est pourquoi il est si important que nous gardions notre détermination. »

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a «imploré» les Londoniens de maintenir les sacrifices qu’ils ont consentis pour protéger le NHS.

Dans les développements clés de la lutte de la capitale contre la pandémie:

– Seuls trois arrondissements de Londres ont actuellement des taux d’infection de plus de 1 000 nouveaux cas pour 100 000 habitants, contre 17 arrondissements la semaine dernière.

– Barking & Dagenham, qui a le taux d’infection le plus élevé pour sa taille, a chuté de 27%, enregistrant 2 537 nouveaux cas la semaine dernière, soit 945 de moins que la semaine précédente. Ensuite, Newham a enregistré une baisse de 22%, avec 3 972 nouveaux cas, en baisse de 1 100 en une semaine.

– Le nombre de patients Covid dans les hôpitaux de Londres a augmenté de 9% en une semaine. Il y en avait 7 686 le 13 janvier, date la plus récente pour laquelle les données sont complètes, contre 7 034 une semaine plus tôt. Le chiffre est, de façon choquante, près de 50% plus élevé qu’au sommet de la première vague en avril dernier.

Ce graphique montre le nombre de décès à Londres dans les 28 jours suivant un test Covid positif

– Le nombre de patients gravement malades dans des lits de ventilation mécanique continue d’augmenter. Il y en avait 1 206 samedi, contre 1 020 la semaine précédente, soit un bond de 18%. Le nombre de personnes intubées à Londres est supérieur aux 1 046 enregistrés au sommet de la première vague, le 13 avril de l’année dernière. Moins de mourants que lors de la première vague, grâce à des traitements améliorés.

– Le nombre quotidien de morts à Londres de Covid-19 augmente mais moins rapidement qu’il ne l’a fait de mi-décembre à début janvier. 1116 décès supplémentaires dans les hôpitaux de Londres de patients testés positifs plus 66 autres où Covid-19 a été mentionné sur le certificat de décès ont été annoncés hier pour la semaine se terminant le 16 janvier. Cela comparé à 1 028 et 75 pour la semaine précédente.

– Les nouvelles admissions ont culminé à Londres le 5 janvier à 913 et sont tombées à 795 sur les données les plus récentes. Cependant, ceux-ci dépassent toujours le nombre libéré parce que les patients qui pourraient être décédés dans la première vague sont lentement soignés à la place.

Patients Covid-19 à l’hôpital de Londres

Le maire a déclaré au Standard: «Les Londoniens font d’énormes sacrifices pour suivre les restrictions de verrouillage, et il y a des signes précoces que l’augmentation rapide des cas que nous avons constatée à la fin de 2020 se stabilise.

«Mais la situation reste critique, mettant une pression énorme sur le NHS. J’implore les Londoniens de rester chez eux à moins qu’il ne soit absolument nécessaire pour vous de partir.

Les plus fortes baisses de nouveaux cas ont été observées à Havering, en baisse de 40%, à Bromley, en baisse de 37, à Redbridge, en baisse de 35, et à Bexley, en baisse de 35.

Sur la carte du Royaume-Uni, Londres semble avoir clairement dépassé le pic des nouvelles infections, tandis que de nombreuses régions continuent de grimper alors que la souche Kent très contagieuse se propage vers le nord, y compris les East Midlands, le Nord-Ouest, le Yorkshire et le Humber.

Pendant ce temps, Danny Mortimer, chef de la Confédération du NHS, a déclaré que le personnel du théâtre était détourné de la chirurgie dans la plupart des régions pour aider à faire face à la flambée de patients atteints de Covid-19. Il a averti: “Je pense que la semaine prochaine, nous serons à la limite de ce que nous avons probablement l’espace physique et les gens pour faire en toute sécurité.”

Ce graphique montre les nouveaux cas à Londres

Le Dr Vin Diwakar, directeur médical du NHS à Londres, a déclaré: «Tragiquement, plus d’un millier de Londoniens ont perdu la vie à Covid la semaine dernière, et près de la moitié des lits d’hôpitaux de la capitale traitent les personnes atteintes de coronavirus – il est donc vital que les gens obtenez une protection contre ce virus dévastateur grâce à un vaccin sûr, efficace et bien testé. »

Le professeur Stephen Powis, directeur médical national du NHS en Angleterre, a déclaré: «Il y a des signes à Londres que la croissance des taux d’infection ralentit, mais il faudra plusieurs semaines avant que cela ne commence à avoir un effet sur la réduction des hospitalisations. Donc ça va vraiment être difficile au cours des deux prochaines semaines.

Voici les dernières données d’arrondissement publiées par Public Health England, montrant le nombre de nouveaux cas au cours de la semaine la plus récente, le pourcentage de changement de nouveaux cas et le taux de nouvelles infections sur sept jours pour 100 000 habitants.

Barking et Dagenham: 2537 nouveaux cas (-27,1%); taux 1191,6

Barnet: 3082 cas (-21,6%); note 778,5

Bexley: 2032 cas (-34,8%); taux 818,4

Brent: 3279 cas (-7,8%); taux 994,3

Bromley: 2143 cas (-37,1%); noter 644,8

Camden: 1461 cas (-21,1%); taux 541,1

Croydon: 3570 cas (-19,1%); taux 923.2

Ealing: 3441 cas (-6,5%); taux 1006,7

Enfield: 2898 cas (-32,6%); taux 868,2

Greenwich: 2505 cas (-21,7%); taux 870,0

Hackney + City of London: 2192 cas (-19,2%); note 753,7

Hammersmith et Fulham: 1119 cas (-23,8%); taux 604,4

Haringey: 2279 cas (-19,4%); taux 848,3

Harrow: 2020 cas (-16,3%); taux 804,3

Havering: 2055 cas (-40,0%); noter 791,7

Hillingdon: 2553 cas (-20,8%); taux 831,9

Hounslow: 2615 cas (-19,7%); taux 963.1

Islington: 1525 cas (-25,0%); taux 629,0

Kensington et Chelsea: 961 cas (-2,6%); taux 615,5

Kingston upon Thames: 921 cas (-34,7%); taux 518,9

Lambeth: 2752 cas (-9,3%); taux 844,1

Lewisham: 2566 cas (-20,4%); taux 839,0

Merton: 1587 cas (-20,0%); taux 768,3

Newham: 3972 (-21,7%); taux 1124,8

Redbridge; 2925 cas (-35,2%); taux 958,3

Richmond upon Thames: 807 cas (-31,8%); taux 407,5

Southwark: 2564 cas (-22,1%); taux 804.2

Sutton: 1548 cas (-29,6%); taux 750,2

Tower Hamlets: 2906 cas (-29,7%); noter 894,9

Waltham Forest: 2475 cas (-23,9%); noter 893,6

Wandsworth: 2062 cas (-22,6%); taux 625,5

Westminster: 1320 cas (-16,9%); taux 505.1