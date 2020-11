Un arrondissement, Camden, a déjà vu son taux de coronavirus sur sept jours tomber en dessous de 100 pour 100000, l’un des seuils précédemment utilisés pour être au niveau 1.

Westminster et Southwark sont également proches de ce niveau, ce qui signifie qu’une partie du centre de Londres si cruciale pour l’économie britannique pourrait bientôt avoir des taux d’infection de type 1.

Richmond, Lewisham et Wandsworth se dirigent également vers ce taux de Covid-19 100/100 000.

Vingt-deux arrondissements ont vu une baisse du nombre de cas confirmés dans la semaine précédant le 20 novembre, selon les chiffres officiels.

Sept autres avaient une augmentation de moins de 8% et pourraient facilement voir des chutes dans les prochains jours.

Le taux à sept jours de Londres est maintenant tombé de ce qui semble de plus en plus vraisemblablement avoir été un deuxième pic de vague de 199,6 autour du 15 novembre à 181,8 le 20 novembre.

Les rapports suggèrent que Londres et Liverpool entreraient probablement dans le niveau 2, mais que Manchester et d’autres parties du nord-ouest et du nord-est pourraient être au niveau 3.

À Wandsworth, il y a eu 414 cas dans la semaine précédant le 20 novembre, en baisse de 209 (33,5%) par rapport à la semaine précédente et avec un taux de sept jours pour 100 000 de 125,6.

Camden a vu 262 cas, en baisse de 103 (28,2%) avec un taux de 97, Westminster 310 cas, en baisse de 116 (27,2%) avec un taux de 118,6, Islington 322 cas, en baisse de 105 (24,6%) avec un taux de 132,8, Hammersmith & Fulham 304, en baisse de 97 (24,2%) avec un taux de 164,2, Richmond 217, en baisse de 64 (22,8%) avec un taux de 109,6, Hillingdon 605, en baisse de 146 (19,4%) avec un taux de 197,2, Kingston 282, en baisse de 63 (18,3%) avec un taux de 158,9, Ealing 738, en baisse de 152 (17,1%) avec un taux de 215,9 et Barnet 653, en baisse de 114 (14,9%) avec un taux de 165.

Lambeth a vu 453 cas, en baisse de 77 (14,5%) avec un taux de 138,9, Tower Hamlets 747 cas, en baisse de 122 (14%) avec un taux de 230, Sutton 313 cas, en baisse de 46 (12,8%) avec un taux de 151,7, Lewisham 346 cas, en baisse de 47 (12%) avec un taux de 113,1, Waltham Forest cas de 575, en baisse de 69 (10,7%) avec un taux de 207,6, Kensington et Chelsea 212 cas, en baisse de 19 (8,2%) ) avec un taux de 135,8, Harrow 457 cas, en baisse de 40 (8%) avec un taux de 182, Southwark 359 cas, en baisse de 31 (7,9%) avec un taux de 112,6, Hackney et City of London 466 cas, en baisse 39 (7,7%) avec un taux de 160,2, Bexley 622 cas, en baisse de 50 (7,4%) avec un taux de 250,5, Haringey 376, en baisse de 26 (6,5%) avec un taux de 140, et Brent 676, en baisse 28 (4%) avec un taux de 205.

Greenwich a enregistré 578 cas, en hausse de 94 (19,4%) avec un taux de 200,7, Newham 810 cas, en hausse de 103 (14,6%) avec un taux de 229,4, Redbridge 918 cas, en hausse de 80 (9,5%) avec un taux de 300,8, Merton 370 cas, en hausse de 27 (7,9%) avec un taux de 179,1, Croydon 635 cas, en hausse de 37 (6,2%) avec un taux de 164,2, Havering 952 cas, en hausse de 45 (5%) avec un taux de 366,8, Barking & Dagenham 550 cas, en hausse de 26 (5%) avec un taux de 258,3, Enfield 708 cas, en hausse de 20 (2,9%) avec un taux de 212,1, Bromley 514 cas, en hausse de 12 (2,4%) avec un taux de 154,7 et Hounslow 551 cas, en hausse de 8 (1,5 pour cent) avec un taux de 202,9.